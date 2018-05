Il figlio muore in un incidente, il padre porta la fidanzata al ballo del liceo Foto

Doveva essere Carter Brown, 19 anni, a fare pose divertenti in foto con la sua fidanzata al ballo dell'ultimo anno. Al suo posto invece c'è andato suo padre, Robert Brown, un mese dopo che il figlio è morto in un incidente automobilistico in Pennsylvania. Perché questo sarebbe stato il desiderio del figlio.



Robert ha portato la fidanzata di Carter, Kaylee Suders, all'evento della James Buchanan High School sabato. Carter stava tornando a casa dall'Indiana State University il 15 aprile quando la sua auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata. Il diciannovenne è morto sul colpo.







La fidanzata ha detto che non voleva partecipare al ballo dopo la morte di Carter, ma ha cambiato idea quando Robert, che aveva il permesso dalla scuola, ha chiesto di accompagnarla all'evento circa una settimana dopo l'incidente.

