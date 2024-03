Fontecchio, stagione da record: nuovo contratto "milionario" in arrivo. Stipendio, statistiche, fidanzata

Prosegue la sorprendente stagione di Simone Fontecchio che di recente ha tagliato il traguardo del career high in NBA, con 27 punti realizzati contro Dallas. Il suo impatto con la maglia dei Detroit Pistons è stato decisamente positivo e questo potrebbe portarlo a ricevere un contratto "milionario" a fine stagione.

Fontecchio: contratto, stipendio e possibile rinnovo

Arrivato a Detroit a febbraio 2024 tramite una trade con gli Utah Jazz, Fontecchio è stato fortemente voluto dai Pistons che hanno intenzione di trattenerlo anche nelle prossime stagioni e i numeri stanno dando ragione al cestista italiano. La prossima estate Simone sarà "restricted free agent" ma la franchigia di Detroit potrebbe offrirgli un contratto pluriennale irrinunciabile. Fontecchio non ha mai voluto essere uno di passaggio in NBA e al momento possiamo dire che sta riuscendo nel suo intento. Vista la sua situazione contrattuale, potrà ricevere la cosiddetta "qualifying offer" per il rinnovo da parte dei Pistons, partendo da un minmo salariale annuo di 5.2 milioni di dollari a fronte dei 3.2 milioni percepiti ora nel 2° e ultimo anno del biennale firmato nell'estate del 2022.

I numeri in stagione

I numeri di Simone Fontecchio in questa Regular season stanno crescendo notevolmente, soprattutto da quando è approdato a Detroit. Considerando anche la prima parte a Utah, ha collezionato 66 partite in questa stagione regolare, con una media di 24.9 minuti giocati. 10.5 punti di media, con una crescita vertiginosa da quando ha cambiato casacca. A Utah viaggiava a una media di 8.9, adesso la sua media punti è salita a 15.4. Miglioramento netto anche nel tiro da 3 punti: 39.1% con i Jazz, 42.6% con i Pistons. Leggero aumento anche negli assist, da 1.5 a 1.8. Più evidente, invece, la crescita nei rimbalzi: da 3.5 a 4.4 di media.

Chi è la fidanzata di Fontecchio

Simone Fontecchio è un atleta di alto livello, molto attento alla propria carriera. Fuori dal campo è un ragazzo che conduce una vita normale, senza stare sotto i riflettori. E' sposato con Rosa Tangerini che conosce dal 2013.

Rosa Tangerini è nata a Bologna il 14 novembre 1990. Ha 5 anni in più rispetto a Simone. Svolge la professione di Mediatrice civile e commerciale.