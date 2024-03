Carlos Sainz, chi è la fidanzata del pilota della Ferrari con cui ha festeggiato la vittoria: lavoro, Instagram e stipendio di Rebecca Donaldson

Straordinario ritorno di Carlos Sainz che, dopo essere stato operato d'urgenza di appendicite, è tornato in pista più in forma che mai. Primo posto nel Gran Premio d'Australia con la Ferrari, seguito dall'altro pilota della Rossa Leclerc. A gioire insieme al pilota spagnolo la sua fidanzata Rebecca Donaldson.

I due si sono strappati anche un bacio dopo la fine della corsa a Melbourne, che non è scappato ai fotografi presenti. La modella Rebecca sta diventando una presenza fissa in pista da quando lei e Carlos hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate, dopo essere stati avvistati alle gare in Giappone, Austin, Singapore, Las Vegas e Bahrein.

Chi è Rebecca Donaldson: età, carriera

Rebecca Donaldson è una modella scozzese di 28 anni, fidanzata del noto pilota della Ferrari Carlos Sainz. Nata a Scone, nel Perthshire, è entrata sulla scena della modella da adolescente, vincendo a soli 17 anni il suo primo concorso di bellezza, il Top Model UK. Oltre ad essere una modella è anche un'imprenditrice. Ha un'azienda di abbigliamento sportivo, la Muse Actiwear, lanciata durante il periodo del Covid: «Ho trascorso molti giorni e ore durante la quarantena sentendomi un po' senza scopo.

Le precedenti relazioni e il fidanzamento con Sainz

In passato è stata anche una fiamma di Leonardo Di Caprio, ma anche una breve avventura di due mesi con l'ex di Kourtney Kardashian, Scott Disick. Lo scorso anno la sua relazione con Sainz è stata resa ufficiale. Rebecca ha cominciato a farsi vedere nel paddock della Formula 1 insieme al pilota, che aveva da poco rotto con la fidanzata storica, la giornalista spagnola Isabel Hernaez. Ha anche recitato in uno sfarzoso spot televisivo della Ferrari nel maggio dello scorso anno, che potrebbe essere il luogo in cui ha incontrato Carlos, dato che la coppia è stata avvistata insieme per la prima volta a Milano a giugno dello stesso anno.