Cina, rinnovata l'allerta blu per i nubifragi: piogge, temporali e burrasche attese in diverse regioni

Nuova allerta meteo in Cina dove sono attesi nuovi nubifragi in diverse regioni del Paese. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha rinnovato oggi l'allarme blu, esortando ad adottare misure precauzionali. A partire dalle ore 8:00 di oggi fino alla stessa ora di domani (ora locale), sono attesi rovesci in alcune parti di Shaanxi, Shandong e Henan, con precipitazioni massime fino a 120 mm di pioggia per alcune aree.

Il centro meteorologico prevede che alcune di questi territori registreranno una precipitazione oraria di oltre 50 millimetri, accompagnata da temporali e burrasche, consigliando alle autorità locali di prendere misure appropriate per prepararsi ai nubifragi. A coloro che si metteranno alla guida nelle prossime ore si consiglia di prestare attenzione a possibili allagamenti lungo le strade. La Cina ha un sistema di allerta meteo che prevede quattro livelli di colore, con il rosso che rappresenta l'allarme più grave, seguito da arancione, giallo e blu.