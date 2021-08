Meteo, fenomeni insoliti in arrivo a settembre: condizioni propizie per tempeste violente

L'autunno meteorologico arriverà tra pochi giorni con l'inizio di settembre, ma quest'anno l'andamento stagionale potrebbe essere anomalo. Solitamente con l'inizio di settembre la morsa del caldo estivo lascia ormai la presa per temperature più miti, ma nel 2021 potrebbero verificarsi fenomeni insoliti. Questa estate si è rivelata rovente, con un luglio da record risultato il più caldo mai registrato sul pianeta Terra e un mese di agosto che ha mantenuto comunque le temperature decisamente sopra alla media. Il caldo intenso ha innalzato anche la temperatura dei mari di 4-5 gradi circa, fenomeno che si traduce in una maggior energia potenziale in gioco che può scatenare fenomeni violenti, come nubifragi e temporali. Con questo tipo di condizioni atmosferiche possono nascere forti uragani ma anche scatenarsi forti piogge con folate di vento molto veloci. Le mappe mostrano, come riporta 3B Meteo, la presenza dell'alta pressione afro-mediterranea soprattutto sul Mediterraneo centro occidentale e in parte anche sulla nostra Penisola, che tuttavia continuerà a rimare lambita da correnti a tratti instabili atlantiche. Il tempo si dovrebbe così mantenere soleggiato e caldo su Isole maggiori e all'estremo Sud, mentre al Nord non mancheranno rovesci e temporali, specie a ridosso dei rilievi.