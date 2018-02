Nome troppo simile: colosso Zara contro torrefazione Bazzara

di E.B.

TRIESTE - Un nome e un logo troppo simili e il colosso spagnolo della moda ricorre all'Unione europea per rivendicare la proprietà intellettuale. Protagoniste di questa vicenda,, l' industria di abbigliamento che fa capo alla multinazionale Inditex, e, la torrefazione triestina che esporta miscele di caffè e che prende il nome dal cognome dei titolari. Quattro lettere in comune che a partire dal 2015 hanno scatenato una battaglia a tutela dei rispettivi marchi, nonostante le due imprese operino in settori merceologici del tutto differenti. La catena d'abbigliamento ha avviato un contenzioso davanti all' Ufficio dell' Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo). Secondo i legali dile due consonanti e le due vocali che il cognome dei titolari disrl e il marchio spagnolo condividono potrebbero portare a una situazione di confusione tale da pregiudicare il buon nome dell'azienda spagnola.