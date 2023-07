Caro voli, biglietti Sardegna a 1000 euro: indaga l' Antitrust. Ministro Urso: «Al lavoro contro pratiche commerciali scorrette»

Caro voli. Anche mille euro. Per comprare un volo andata e ritorno per trascorrere le vacanze in Sardegna si può arrivare a spendere anche mille euro. Lo denuncia il Codacons. L'associazione ha partecipato alla commissione di allerta rapida sul caro-voli voluta dal ministro Urso. «L'estate degli italiani è del tutto compromessa», ha commentato il presidente di Codacons.

Caro voli, indaga Antitrust. Ministro Urso: «Al lavoro contro pratiche commerciali scorrette»

Intanto l'Antitrust ha aperto un' istruttoria sul caro-voli, e il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso ha riunito oggi la commissione di allerta sui rincari. È emerso che il governo sta definendo un intervento normativo, di concerto con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per contrastare eventuali pratiche commerciali scorrette da parte dei vettori.

Tariffe voli, i picchi del 70%

Le tariffe, come dimostra uno studio condotto dal Codacons, sono letteralmente impazzite: un viaggio di andata e ritorno in aereo ad agosto Napoli-Olbia va da 429 a 918 euro, Roma-Trapani da 333 a 441 euro, Bologna- Palermo da 342 a 479 euro, Pisa-Palermo da 310 a 487 euro , Bologna-Trapani da 325 a 447 euro, Torino-Olbia da 327 a 411 euro, Pisa-Catania da 395 a 410 euro, Firenze-Catania 408 euro, Verona- Olbia da 208 a 326 euro, Napoli-Alghero 314 euro, Pescara-Alghero 319 euro, Milano-Alghero fino a 568 euro e da Roma o Milano a Cagliari fino a 569 euro.

«In vista delle vacanze estive abbiamo registrato rincari significativi dei prezzi dei biglietti aerei, con aumenti compresi tra il 20% e il 50%, e picchi del 70%, nonostante il rallentamento dei prezzi dei carburanti.

Le opzioni extra che fanno aumentare la tariffa: dove sono indicate?

Oltre agli aumenti, le associazioni invitano a non sottovalutare l'aspetto fondamentale della trasparenza del prezzo del biglietto, che dovrebbe indicare fin dalle prime fasi di ricerca le diverse voci di cui è composto, per consentire ai viaggiatori di fare scelte consapevoli ed evitare loro brutte sorprese sulle «opzioni extra» su cui è chiesto al garante dei prezzi di fare chiarezza, sanzionando speculazioni e abusi.

Il ministro ha annunciato l'imminente presentazione di un disegno di legge sulla materia, insieme a nuove norme di disciplina dei servizi di taxi e Ncc.

Caro vacanze per colpa dei voli

«I voli sono in testa alle top ten dei rincari delle vacanze, occupando i primi 3 posti dei rialzi congiunturali e i primi due di quelli tendenziali», spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

L’associazione ricorda i voli nazionali che in un solo mese sono aumentati del 17,8%. Medaglia d’argento per i voli intercontinentali che volano dell’11,9% sul mese precedente. Sul gradino piu basso del podio i voli europei che si alzano in un solo mese del 7,4%. Per la top 10 annua delle vacanze, vincono i voli nazionali con +28,9% su giugno 2022. Al secondo posto i voli europei con +26%.

Caro voli, cosa ha detto il ministro Urso

«Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili, del 70%», ha affermato Adolfo Urso, a margine della commissione di allerta rapida sul caro voli. «È possibile anche con un intervento legislativo», aggiunge il ministri ma è «lavoreremo molto sul concetto della continuità territoriale, sia in seda europea sia in sede nazionale».

Rincari anomali: prezzo carburante è sceso

Urso sottolinea che da una parte «gli aerei sono totalmente pieni, non si trovano posti, viaggiano con tutti i posti occupati, il massimo che si possa avere, dall'altra parte il prezzo dei carburanti è precipitato» del 40% rispetto allo scorso anno e quindi i rincari sono anomali. Nell'incontro, al quale hanno partecipato per la filiera Iata, Ibar, Aeroporti2030 Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers e Federazione turismo organizzato, Urso annuncia: «interverremo anche sul piano legislativo per cancellare eventuali pratiche di concorrenza scorretta che dovessero emergere, in attesa per altro delle analisi e delle indicazioni del Garante della concorrenza, che sta facendo un'indagine in corso». «Vi è la necessità - spiega il ministro - che il Paese si prepari al meglio a quella forte crescita del turismo internazionale che è evidente a tutti e si accentuerà nei prossimi mesi, anche in vista di eventi straordinari come il Giubileo 2025, poi verosimilmente l'Expo di Roma 2030».