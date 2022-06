Debiti con il Fisco, rate più facili: il limite delle cartelle sale a 120mila euro

Nuove misure in arrivo per venire incontro a chi ha debiti con il Fisco e punta a rateizzarlo. Nasce da questa esigenza l'emendamento al Dl aiuti che ha ricevuto il parere favorevole di governo e relatori. La proposta dovrebbe essere approvata in serata dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Con la modifica si punta a far salire da 60mila a 120mila euro il limite delle cartelle per cui sia possibile chiedere il pagamento in 10 anni, vale a dire 72 rate, senza che si debba «documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà». Sale da cinque a otto il numero di rate non pagate dopo le quali si decade dal piano di rateizzazione, che non può essere rinnovato.

