Banca Intesa, premio aziendale da 1.125 euro. Nuovo vertice, Gros-Pietro presidente. Dividendo a 7,89 cent

MILANO - Un riconoscimento base, per tutti, di 1.125 euro. Si chiude così la trattativa sul premio aziendale nel gruppo Intesa Sanpaolo. Lo rende noto la Fabi. Il sindacato guidato da Lando Maria Sileoni e le altre sigle sindacali hanno ottenuto un aumento dell'importo base pari al 21%, passando da 660 euro del 2021 a 800 euro, per tutti gli oltre 70mila lavoratori del Gruppo Il totale arriva, nel livello minimo, a 1.125 euro grazie all'integrazione di 325 euro annui garantiti per tutti in caso di non adesione al Lecoip 3.0 (Piano di azionariato diffuso) che rimane volontaria. All'importo così ottenuto si aggiunge l'eventuale «eccellenza», ovvero il premio incentivante variabile. Per chi sceglie il lecoip 3.0 invece di un importo totale base di 1300 euro (325 annui per 4) è previsto un minimo (livello base) a scadenza dei quattro anni di 2mila euro (500 euro l'anno), oltre al rendimento minimo del 4%.

Vertice rinnovato e dividendo

L'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo, alla quale ha partecipato il 56,02% del capitale, ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione ed ha eletto Gian Maria Gros-Pietro Presidente e Paolo Andrea Colombo Vice Presidente. Entrano a far parte del nuovo consiglio d'amministrazione, oltre a Gros-Pietro e Colombo, anche Carlo Messina, designato dalle fondazioni socie come amministratore delegato, Franco Ceruti, Paola Tagliavini, Liana Logiurato, Luciano Nebbia, Bruno Picca, Livia Pomodoro, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Fabrizio Mosca, Milena Teresa Motta, Maria Cristina Zoppo, Daniele Zamboni, Maria Mazzarella, Anna Gatti, Alberto Maria Pisani, Roberto Franchini. Via libera anche al bilancio del 2021 ed alla distribuzione agli azionisti di un dividendo a saldo di 7,89 centesimi per azione, corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell'utile netto consolidato.