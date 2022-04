L'Abi: attacchi hacker alle banche da febbraio: «Prese misure di sicurezza»

ROMA - L'Associazione bancaria italiana «da febbraio è destinataria di attacchi informatici». Lo si legge in una nota dell'Abi. A seguito degli attacchi da parte di hacker, «sono state presentate le denunce alla Polizia postale e alle Autorità competenti», prosegue la nota. «L'Associazione ha già attivato tutte le azioni a propria tutela e di quella dei dati del personale e adottate tutte le misure per la messa in ulteriore sicurezza delle infrastrutture e dei dati».