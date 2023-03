Assegni bancari addio? Almeno per alcune banche il libretto è destinato a sparire. Ormai rimpiazzato da pagamenti digitali, carte, app e home banking, il sistema andrà via via in pensione. La prima banca a decreta rne l'addio è stata Intesa: proprio in questi giorni sta comunicando ai correntisti che dall’8 maggio i libretti per gli assegni non saranno più utilizzabili, come anticipato da La Stampa. Uno stop che al momento riguardante solo una fetta correntisti, ma presto potrebbe essere esteso anche ad altri. Ma che fine faranno gli assegni con le altre banche e cosa cambia per i pagamenti?

IL PRIMO STOP

La comunicazione inviata ai clienti di Intesa mette al corrente di un cambiamento: dall’8 maggio, con l’addio agli assegni arriva la possibilità di effettuare online bonifici istantanei senza costi aggiuntivi, come avviene per il bonifico Italia. Ad essere interessati sarebbero per ora qualche migliaio di utenti. Intesa Sanpaolo ha spiegato che già tanti clienti non usano più gli assegni cartacei e per questo preferiscono offrire una modalità alternativa di pagamento, online, che convenga allo stesso modo ed è altrettanto immediata.

QUANTO SI USANO?

Gli assegni si usano sempre meno. Il report della Banca d’Italia sul sistema dei pagamenti risalente al settembre del 2022 testimonia che gli assegni sono stati meno dell’1% dei pagamenti totali tra gli acquisti effettuati con strumenti che non siano il contante. La quota scende anno dopo anno: basti pensare che nel 2013 si attestava al 5%.

LE ALTRE BANCHE

Le altre banche, almeno per il momento, non sembrano voler seguire l’esempio di Intesa. Credem non è intenzionata a dismettere il servizio a breve - riporta Money.it - anche se sono pronti a valutare - in un termine temporale più ampio - uno strumento che li sostituisca, essendo ormai sempre meno diffusi. Nessun addio neanche per Banca Sella e Unicredit, che però ha già degli strumenti (in particolare alcuni conti) per disincentivare l’uso di strumenti di pagamento che non siano virtuali. Altre banche, invece, non sembrano aver aperto una riflessione sul tema, pur riconoscendo che l’assegno è sempre meno utilizzato.