PREGANZIOL - Ambra Angiolini si è visibilmente commossa. E anche gli altri giudici sono parsi coinvolti e quasi stupiti, mentre dal pubblico è partita una standing ovation unita a un appello ai quattro sì, che senza alcuna difficoltà sono puntualmente arrivati. Tale è stato l'effetto che ha suscitato, giovedì sera, l'esibizione a X Factor, fra i concorrenti della nuova edizione, del diciottenne di Preganziol Deli Lin. Il ragazzo, solo sul palco con la sua chitarra, ha del resto catturato il cuore di tutti, facendo sognare una nuova edizione di Marca dopo quella dello scorso anno, che ha visto i Bengala Fire di Cornuda arrivare al terzo posto, con un'esperienza travolgente.



L'EMOZIONE

Timido ed emozionatissimo, Deli Lin è entrato in scena in punta di piedi, mostrando tutta la propria agitazione. «Penso di sbagliare a cantare, sbagliare il testo - ha detto prima dell'esibizione - Non ho mai cantato davanti a nessuno dei miei amici dal vivo». Poi, di fronte ai giudici, ha ammesso di avere ansia. Che è salita a mille quando, prima di cantare, ha detto di non sentire la chitarra. «Devi attaccare il jack», gli ha ricordato Fedez. Poi, a parlare per lui sono state la sua voce e la sua musica, con l'esecuzione di Edge of desire, di John Mayer. Deli Lin, con gli occhi socchiusi e una voce calda ed emozionante, ha davvero rapito il cuore di tutti.



LA GIURIA

E così Rkomi si è limitato a gridare il suo sì per il concorrente mentre Fedez è stato ben più esplicito. «Ci sono concorrenti - ha affermato - per cui bastano due secondi per sapere che spaccano il culo e questo è il tuo caso». Dargen D'Amico si è limitato a un «La performance mi è piaciuta», mentre Ambra Angiolini, emozionatissima, ha chiuso con un «Ho aspettato fin troppo: per me è sì». Nonostante le ovazioni, Deli Lin è riuscito pure a scusarsi per un errore, compiuto all'inizio e indubbiamente ininfluente alla luce di una performance commovente. E ieri, sul suo profilo instagram, dove racconta i suoi festeggiamenti, nel salotto di casa, con gli amici, a base di bibite e patatine, sono fioccati i commenti e gli applausi, anche di qualche compaesano. Pochissimi i commenti negativi sulla performance, in particolare un "prima gli Italiani" assolutamente da bocciare. Ma c'è pure un esplicito invito: "ricordati di noi quando sarai famoso". Anzi, in parte Deli lo è già. E, anche se il sindaco di Preganziol Paolo Galeano confida di non conoscerlo, è certo che sarà solo una questione di tempo. Per Deli, intanto, ci sono i boot camp della prossima settimana. Ad un passo dai live.