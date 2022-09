VENEZIA - ​X Factor, il veneziano Jacopo Rossetto commuove Fedez cantando Il Mondo: «Ti voglio in squadra con me». Brividi in studio. Emozioni ieri nel corso dell'ultima puntata delle audition. Ad aprire l'appuntamento con il talent targato Sky, il veneziano Jacopo Rossetto - in arte Iaco - che ha stregato pubblico e giudici con un'interpretazione magica.

L'artista ha reinterpretato il brano del 1965 di Jimmy Fontana Il Mondo, accostandolo al suo "mondo", quello della musica elettronica. L'esibizione ha incantato tutti. Ambra - giudice di X Factor insieme a Rkomi, Dargen D'Amico e Fedez - ha commentato: «Che scelta stupenda».

Ma è stato il marito di Chiara Ferragni quello a commuoversi maggiormente. Fedez ha ascoltato a occhi chiusi la performance e poi commosso ha esclamato: «Ti voglio in squadra con me». Emozione in studio.