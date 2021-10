X Factor 2021, Erio emoziona Manuel Agnelli

Erio continua a stupire tutti con le sue performance. Lo ha fatto anche ieri sera, durante gli Home Visit di X Factor 2021 dove ha portato una sua reinterpretazione di un grande classico dei The Smiths come 'Please Please Please Let Me Get What I Want' facendo commuovere tutti. Manuel Agnelli, giudice della squadra, e l’attore Marco Giallini, suo ospite ieri, si son trovati d’accordo: Erio merita di essere tra i 3 che accedono ai Live Show al via la prossima settimana, giovedì 28 ottobre su Sky e NOW. Con lui, in squadra, due band: Bengala Fire e Mutonia.

