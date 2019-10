Uomini e donne, Armando Incarnato scatenato: «Riccardo Guarnieri ridicolo, Ida Platano invece mi ha usato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ai miei occhi Riccardo è ridicolo, a meno che lui non sia davvero innamorato e la paura di perderla gli abbia dato la spinta per confessare questo folle amore”, Armando Incarnato, cavaliere di “”, commenta la lettera cheha scritto aper riconquistarla.Dopo essere stato molto vicino a Ida si aspettava una mossa del suo ex: “Non quello che ha fatto. Non quantomeno dopo che ha umiliato Ida davanti a tutta Italia semplicemente perché, a dir suo lei gli ha mancato di rispetto o in ragione del consenso che ha dal pubblico, cosa che per Riccardo é letteralmente un’ossessione.Ida a Riccardo non ha mai mancato di rispetto. Non mi pare che sia andata mai fisicamente con qualcuno (…) Solo nel momento in cui ha saputo che è uscita con me, che ha fatto le cinque del mattino e che ci siamo baciati è tornato con la coda tra le gambe e con due lacrime di coccodrillo per ammettere che l’ama”.Da Ida però si sente usato: “entro di sé sapeva di avere ancora interesse per Riccardo, però quando una persona ama non esce con un’altra e la bacia. Se la mente e il cuore sono occupati da un altro, non ci si lascia andare come Ida si è lasciata andare con me. Eppure Ia voglia, il bisogno di Ida di usarmi é andato oltre ciò che prova perché il suo piano perverso era quello di baciarmi, pur sapendo che magari mi avrebbe destabilizzato, per far tornare Riccardo. Quindi per me Ida si può tenere Riccardo, un uomo che non l’ha mai messa al primo posto, come in amore è doveroso invece fare, quantomeno dal mio punto di vista”.