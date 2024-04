Alessandro e Maria Teresa da Uomini e Donne a Verissimo: «Attrazione fortissima». Chi sono, età, perché sono ancora nello studio di Maria De Filippi

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. Moltissimi gli ospiti di oggi, domenica 21 aprile. Scopriamo la meravigliosa coppia formata da Maria Teresa e Alessandro di Uomini e Donne Over. «Cìè stata un'attrazione fortissima da subito tra noi». 93 anni lui, 76 lei, il loro è un amore senza età. «A me piace mandare i messaggi della buonanotte fatti da me, non uso quelli pronti».

Alessandro è un uomo d'altri tempi e Maria Teresa non può che apprezzarlo: «È incredibile»

Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia: chi sono

Alessandro è uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Quest’ultimo ormai è da tempo nel parterre maschile e l’anno scorso ha fatto molto discutere per via della sua tumultuosa frequentazione con Pinuccia. Si segnala che proprio in queste ultime settimane il cavaliere ha finalmente trovato l’amore, annunciando in studio di essersi fidanzato con Maria Teresa. Quest’ultimo oggi ha anche rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E ovviamente in questa occasione ha parlato della sua storia, non facendo mistero di essere innamorato.

Maria Teresa ha 76 anni, è nata a Frosinone ed è un’ottima cuoca. Nel corso della sua vita, ha fatto diversi mestieri: collaboratrice domestica, venditrice e sarta. Proprio questa passione, l’accomuna con il cavaliere. Alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, la donna ha espresso la propria contentezza nell’aver incontrato un uomo con tanti valori e pieno di attenzioni come Alessandro: «Con Alessandro va benissimo. E’ un uomo che mi rispetta. Parliamo tanto, facciamo le passeggiate e ci coccoliamo. Certo, siamo grandi (lui un po’ più di me) quindi è faticoso vedersi al di fuori della trasmissione, ma per ora non ci vogliamo pensare. Per me non è un problema, sono abituata e non vorrei mai un uomo più giovane. Non saprei cosa dirgli»

La dichiarazione

Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 28 marzo 2024, hanno dichiarato pubblicamente il loro amore. Da settimane, ormai, si frequentavano: lui era l'unico con cui la Dama (come è conosciuta Maria Teresa ndr) ballava al centro dello studio. Maria de Filippi li ha invitati per questo motivo a sedersi al centro dello studio: «Ho aspettato un sacco di mesi, ti ho visto ballare ripetutamente con lei. Non ci racconti niente?» ha così chiesto al Cavaliere 93enne il quale ha confessato di provare dei sentimenti per la dama di Frosinone di 76 anni: «Stiamo bene insieme. Sembrava una cosa così, invece nella seconda serata è scattato qualcosa. Abbiamo cenato insieme e quando l'ho accompagnata in albergo c'è stato un bacetto, io ho sentito la centrale elettrica in corpo. Ci siamo guardati negli occhi e da lì è scoppiato tutto. Spesso dormo da lei a Frosinone, ci troviamo su tutto». «Anche per me vale lo stesso» ha replicato Maria Teresa Paniccia prima di alzarsi per ballare con lui.

Perché sono ancora in studio

La novità su questi due amatissimi protagonisti di Uomini e Donne è che rimarranno in studio anche dopo essersi scelti. La padrona di casa, infatti, ha invitato il Cavaliere e la sua Dama a restare nel programma per godersi ancora i balli al centro dello studio: «Tu non te ne vai, tu rimani qui, balli con lei. Siete l'unica scelta che rimane in studio. Dovevamo dirlo prima o poi di voi» ha dichiarato. «Grazie Maria», la replica della nuova coppia.