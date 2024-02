Alessandro Vicinanza a Verissimo con Roberta di Padua: dal triangolo amoroso con Ida Platano alla felicità ritrovata, chi sono

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Alessandro Vicinanza, protagonista di Uomini e Donne, in studio insieme a Roberta Di Padua.

Verissimo, gli ospiti del weekend: da Jean Paul Gautier a Costantino Vitagliano ma anche Clara e Mahmood

Alessandro Vicinanza, chi è

Alessandro Vicinanza nasce a Salerno il 23 Agosto del 1983 (ha 40 anni). Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di Economia. Presa la laurea per un preve periodo fa il commercialista ma poi decide di seguire le orme dei genitori e dedicarsi all'attività di famiglia. È infatti titolare della Avagliano Home Flowers, un’azienda che si occupa di addobbi floreali.

La fine della storia con Ida Platano

Alessandro diventa un personaggio noto al pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2021. Quando è arrivato nel programma, oltre ad un interesse per Ida, aveva manifestato il desiderio di voler conoscere Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Nel programma di Maria De Filippi si afferma come uno dei protagonisti della stagione 2021/2022 a causa del triangolo che si crea tra lui e le dame Ida Platano e Roberta di Padua. Ha poi approfondito la conoscenza con la Platano che ha portato all’inizio di una relazione. Sono stati 11 mesi insieme ma all’improvviso il sentimento è sparito. Si è parlato sul web di tradimenti di lui, ma la verità non è mai uscita fuori. A separare la coppia è soprattutto la distanza, Platano vive e lavora a Brescia, dove ha un figlio piccolo, mentre Vicinanza è a Salerno, per questo motivo i due decidono probabilmente di mettere da parte la relazione. Qualche mese fa Vicinanza disse: «Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla.

Il flirt con Cristina Tenuta

Così Ida Platano diventa tronista di Uomini e Donne e Alessandro torna nel parterre per cercare l'amore. A dicembre ’23, durante le vacanze natalizie, Alessandro Vicinanza, nonostante la conoscenza con Roberta Di Padua, decide di farsi avanti con Cristina Tenuta non precludendosi questa ipotetica conoscenza. La donna, inizialmente titubante, accetta e, nel frattempo, Roberta esce da sola dal programma. I due vengono avvistati insieme nel capoluogo campano, tant’è che anche Deianira Marzano, esperta di gossip, posta delle loro foto.

Malattia e Instagram

Durante un'intervista a Verissimo Alessandro Vicinanza ha ammesso di soffrire di una malattia autoimmune che gli impedisce di coagulare correttamente il sangue a causa della quale ha trascorso 8 mesi in ospedale. Alessandro Vicinanza ha sul suo profilo Instagram (@ale__vi83) oltre 120mila follower. Dall'account si può capire che è un appassionato di viaggi, sport e animali. Inoltre è molto legato alla sua nipotina che si chiama come lui.

L'ultima intervista a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso mese, Alessandro Vicinanza aveva parlato così della sua situazione sentimentale e del rapporto con Ida: «Io non mi sentivo corrisposto ecco perché l'ho lasciata. Ora non la amo, ma quando ho deciso di finirla la amavo ancora». Ida un mese fa sceglie di salire sul trono e Alessandro torna nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi come cavaliere. Il loro incontro diventa uno scontro ma poi entrambi proseguono per la loro strada. Vicinanza nell'attesa di capire in che direzione andrà il suo cuore frequenta Roberta Di Padua e Cristina Tenuta. «L'ho lasciata io perché avevo delle sensazioni che poi mi hanno dato atto. Non è vero che l'ho lasciata 4 volte come ha detto lei, ma solo 1 volta il 15 ottobre. A settembre sentivo che qualcosa non andava da parte sua io non sentivo di essere corrisposto». Lei invece a Verissimo disse il contrario. «Poi ho visto che lei era pronta a conoscere altre persone e quindi anche io ho deciso di riprendere in mano la mia vita». E ora? «Non ho seppellito quell'amore ma ho ricominciato a mettermi in gioco, sono tornato a vivere nell'ultima fase del fidanzamento con Ida mi sentivo morto. In tre mesi ho capito che quello che io pensavo che lei non mi amasse era davvero così perché lei è riuscita subito a ripartire. Io non rinnego nulla di quello che c'è stato tra noi, a me bastava vederla ridere mi dava una sicurezza che ora non ho più. Ora non le credo». «Ma sei ancora innamorato?» Le chiede la conduttrice e lui tra le lacrime è categorico: «Sono sicuro di no. Mi è rimasta non riesco a volerle del male. Ora sto uscendo con nuove ragazze e sto provando nuove sensazioni e non penso a lei, non sono il genere di uomo che fa chiodo schiaccia chiodo».

La relazione con Roberta Di Padua

Oggi però, a un mese di distanza da quell'ultima intervista, Alessandro è in studio proprio con Roberta, pronto a ufficializzare la loro relazione. Dopo un pressing serrato, la ragazza ha infatti deciso di dare una seconda possibilità ad Alessandro, come mostrato anche sui social.