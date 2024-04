Tina Cipollari con la sorella a verissimo, chi è l'opinionista di Uomini e Donne? Età, altezza, peso, compagno, ex marito, figli e il dolore per la morte del padre

Tina Cipollari oggi, domenica 7 aprile, è ospite a Verissimo, il rotocalco televisivo di Mediaset in onda su Canale 5 ogni weekend a partire dalle 16.30 con la conduzione di Silvia Toffanin.

La fama di Tina Cipollari è dovuta soprattutto al successo che ha avuto con la partecipazione al celebre programma televisivo di Maria De Filippi Uomini e Donne, prima come corteggiatrice, in seguito come tronista e opinionista.

Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Tina Cipollari, tra carriera, vita privata e relazioni.

Tina Cipolarri chi è: biografia

Il verno nome di Tina Cipollari, è Maria Concetta Cipollari: nasce a Viterbo il 14 novembre 1966 (ha 57 anni) e del suo passato prima di diventare la vamp più famosa d’Italia si sa poco.

Di certo sappiamo che fino al 2001, anno in cui si fa notare a Uomini e Donne, lavora come impiegata contabile presso una società di costruzioni.

Carriera

L’esordio in tv di Tina Cipollari avviene nel 2001, quando si presenta a Uomini e Donne per corteggiare Roberto Maltoni. Presto però passa sul trono, dove sceglie Daniele Scognamiglio, ma la storia si chiude nel giro di poco tempo.

Maria De Filippi comprende il potenziale che si nasconde dietro la schiettezza e l'eccentricità della Cipollari, ed inizia ad invitarla fissa a Uomini e Donne come opinionista, ruolo che ricopre dal 2002 e che le permette di ottenere spazio anche a Buona Domenica con Maurizio Costanzo.

Tra il 2001 e il 2002 incide anche due singoli: Femme Fatale e Hawaii, ma la sua carriera musicale non avrà molto seguito.

Nel 2004 passa in Rai partecipando al reality show di Antonella Clerici Il ristorante, dove conquista il 2° posto. Nel mentre, fino al 2005, è ospite di Domenica In e La vita in diretta.

Tra il 2006 e il 2008 si allontana dalla tv per dedicarsi ai figli, poi torna in Mediaset e riprende la collaborazione con Maria De Filippi, tornando come opinionista fissa in Uomini e Donne.

In collaborazione con l’amico Simone Di Matteo pubblica tre romanzi, rispettivamente Strane Forme nel 2013, Miti e mitomani nel 2014 e No Maria, io esco! nel 2015.

Nel 2016, sempre in coppia con l’amico scrittore, partecipa a Pechino Express 5, classificandosi al 4° posto. Nello stesso anno, e fino al 2017, è giudice del programma Selfie – Le cose cambiano su Canale 5.Nel 2022 Tina Cipollari torna nelle librerie con il 4° libro, dal titolo "Piume di struzzo: storia di una donna".

Vita privata: figli e storie d'amore

Tina Cipollari ha tre figli avuti dall’ex marito Kikò Nalli: Mattias (2003), Gianluca (2006), Francesco (2007).È proprio grazie a Uomini e Donne che nel 2002 Tina Cipollari conosce il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli (detto Kikò): i due si frequentano segretamente fino al 2005 quando poi convolano a nozze.

Tina e Kikò si separano ufficialmente nel 2018, tuttavia la crisi va avanti già da qualche tempo: i due cercano di recuperare il rapporto, ma non ci riescono. «La fine del mio matrimonio con Kikò (Chicco Nalli) non è dovuto a terzi incomodi, nella mia vita non c’è nessuno», dichiarò la Cipollari, aggiungendo «Così non potevamo andare avanti».

Dopo il presunto - e poi smentito - flirt con Giorgio Manetti, Tina Cipollari inizia una relazione con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara: i due si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma il Covid ha messo tutto in stand-by. A causa della distanza, sembra che i due abbiano smesso di frequentarsi, mentre nel tempo è emerso il nome di un altro fidanzato, un misterioso nuovo compagno di nome Alfredo. Voci parlallele, tuttavia, hanno invece parlato di una ripresa dei rapporti con Vincenzo Ferrara.

Peso e altezza: la dieta

Da quando 20 anni fa fece la sua prima apparizione a Uomini e Donne l'aspetto fisico di Tina è cambiato molto. Complice le gravidanze l'opinionista è stata spesso attaccata per aver preso molto peso. A “Uomini e donne” la conduttrice Maria De Filippi ha preso una decisione per la sua opinionista storica Tina Cipollari. Maria De Filippi infatti ha sentenziato che Tina Cipollari deve mettersi a dieta per perdere peso e per l’occasione in trasmissione è arrivato una nutrizionista. Il responso finale, bilancia alla mano, è stato che Tina Cipollari raggiunge il peso (vestita) di 84 chili per 1 metro e 64 cm di altezza, e che per essere informa dovrebbe buttare giù almeno 25 chili. Da allora, Tina Cipollari ha intrapreso un percorso di dieta e allenamento, che l’ha portata a perdere 10 chili. Nel 2023, infatti, il suo peso è di 74 chili.

Il dolore per la morte del padre

La Cipollari ha raccontato a “Il fatto quotidiano che il dolore più grande della sua vita è stato per la perdita del padre: «Gli somiglio in tante cose, a cominciare dalla schiettezza. Lui era un grande lavoratore, un uomo saggio. È morto a 97 anni e se c’è una cosa di cui vado fiera è di averlo accudito fino all’ultimo. Mi manca molto ma l’ho salutato senza avere rimorsi: non è bello vantarsi, ma penso di essere stata una buona figlia»