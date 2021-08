“The Beatles: Get Back”, esce l'lp con le registrazioni inedite di Let it Be

Un volume in cui i Beatles si raccontano attraverso le loro stesse parole, raccolte dalle sessioni di registrazione di «Let it be», esclusive e mai ascoltate, e illustrato con centinaia di immagini inedite, tra cui foto di Ethan A. Russell e Linda McCartney: Mondadori annuncia la pubblicazione di The Beatles: Get Back il 12 ottobre, in contemporanea mondiale. Pubblicato in inglese da Callaway Arts & Entertainment e Apple Corps Ltd, The Beatles: Get Back è il primo libro ufficiale, dopo il bestseller internazionale «The Beatles Anthology», ed è disponibile in dieci edizioni, compresa quella in italiano. «The Beatles: Get Back» è un volume molto curato e dalla grafica bellissima, che in 240 pagine racconta la storia della creazione, da parte dei Beatles, dell’album «Let it be» nel 1970; e la racconta con le loro parole.

Infatti sono state trascritte le 120 ore di registrazione delle sessioni in studio della band, e sono state raccolte centinaia di immagini inedite, tra cui le foto fatte da Ethan A. Russell e Linda McCartney. Nel libro, arricchito da una prefazione di Peter Jackson e da un’introduzione di Hanif Kureishi, i testi sono stati curati da John Harris, che li ha trascritti dalle conversazioni originali che John, Paul, George e Ringo hanno fatto durante le tre settimane della registrazione, culminata nel famoso concerto sul tetto, l’ultimo della band. Il volume è un’aggiunta speciale ed essenziale al documentario in tre episodi, con lo stesso titolo, a cura di Peter Jackson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ il 25, 26 e 27 novembre 2021.