Lady Diana, audio choc: il matrimonio «ridicolo» con Carlo, il dispiacere del Re per la nascita di Harry e l'odio per la matrigna

Lady Diana, spuntano degli audio inediti. La principessa negli anni '90 aveva catalogato alcune registrazioni in cui parlava, tra le altre cose, del suo rapporto difficile con Carlo. Nelle clip, emerse subito dopo il 26esimo anniversario dalla sua morte, il 31 agosto, si sente Diana affermare che il consorte era rimasto molto «deluso» dal fatto che il principe Harry non fosse una bambina, che sposarsi con il futuro re era una cosa «ridicola», e, ancora, che lei «odiava» la sua matrigna.

Gli audio

A riportare la notizia è il Daily Mail. Dalle memorie di Lady D è emerso che l'attuale sovrano, proprio durante il battesimo del principe Harry, avrebbe detto: «Siamo così delusi, volevamo una femmina». E a quel punto la matrigna di Diana, Raine Spencer, avrebbe detto a Carlo: «Dovresti essere felice di aver avuto un figlio». La pubblicazione delle clip potrebbe essere particolarmente dannosa per il Re perché arriva appena una settimana prima del primo anniversario della morte di sua madre, la Regina Elisabetta II.

La matrigna

Un'altra registrazione rivela l'odio di Diana per la matrigna, che suo padre John aveva sposato nel 1976 dopo che sua madre Frances se n'era andata. Dopo la morte di John nel 1992, Raine lasciò la tenuta della famiglia di Althorp a causa del rapporto teso che aveva con Charles e Diana. La principessa, nei nastri, affermerebbe: «Le ho detto: Ti odio così tanto. Se solo sapessi quanto ti odiamo per quello che hai fatto. Hai distrutto la nostra casa, hai speso i soldi di papà›». Raine avrebbe risposto solo: «Non sai quanto dolore tua madre ha causato a tuo padre». Diana e i suoi fratelli chiamavano la matrigna «Acid Raine», ossia «pioggia acida». E spesso cantavano «Raine, Raine, vai via!».

Il documentario

Gli estratti delle registrazioni verranno utilizzati in un nuovo documentario. La prima parte, «Diana: In Her Own Words», è già stata pubblicata nel 2017. Per la seconda sono stati recuperati nuovi filmati. Dovrebbe uscire nel 2024. Un produttore che ha lavorato a entrambi i documentari ha dichiarato alla ABC: «Quando è uscito il primo film, la gente non riusciva a credere a come Diana parlasse in quelle registrazioni». La principessa aveva catturato sette ore di audio quando era sposata con Carlo.