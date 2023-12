X Factor, pagelle della semifinale: Ambra disastrosa (4), Fedez pungente (7), Dargen che rivincita (8,5)

È venerdì e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo la semifinale andata in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle performance (e non solo) dei cantanti in gara, degli ormai tre giudici - Ambra, Dargen D'Amico, Fedez - e della conduttrice Francesca Michielin. Una serata di grande musica, divisa in due manche: una in cui i concorrenti si sono esibiliti accompagnati dall'orchestra, e un'altra in cui hanno cantato i propri inediti. Nell'attesa della finale di giovedì prossimo, ecco cosa è successo nella puntata di ieri, che ha visto l'eliminazione di ben tre cantanti.