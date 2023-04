Cristina Scuccia all'Isola dei famosi, l'abbandono del velo e perché non indosserà il bikini

Cristina Scuccia, in passato nota come Suor Cristina, entra nel cast dell'Isola dei Famosi 2023 che partirà il 17 aprile. Diventata famosa a The voice of Italy, dopo aver abbandonato il velo ha avviato una brillante carriera da cantante all'estero. Conosciamola meglio.

I voti e il cammino spirituale

Cristina Scuccia è nata il 19 agosto 1988 a Vittoria ed è cresciuta a Comiso, entrambi in provincia di Ragusa. Sin da quando è piccola è appassionata di canto e musica. Nel 2007 muove i primi passi nel mondo dello spettacolo interpretando il ruolo di Suor Rosa ne Il Coraggio di Amare. Nel 2008 si diploma all’Accademia di Spettacolo Star Rose Academy, dove studia canto e recitazione.

Nel 2012 prende i voti entrando nella congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. Questo momento avviene dopo un lungo cammino spirituale iniziato nel 2009. Intanto porta avanti la sua passione per il canto e partecipa al concorso canoro religioso prodotto e trasmesso da TV 2000, Good News Festival, nel 2013. Vince quell'edizione presentando anche il brano Senza la tua voce, inciso e diffuso sulle piattaforme musicali

La prima apparizione a The Voice

Nel 2014 partecipa nel team di J-Ax a The Voice Of Italy e vince anche questa competizione. Aveva stupito coach e pubblico presentandosi sul palco vestita da suora. Dopo la vittoria ottiene un contratto discografico con la Universal Music. Successivamente partecipa a “Name That Tune” condotto da Enrico Papi , sempre nei panni di Suor Cristina, anche a Ballando con le Stelle.

L'abbandono del velo

Dopo una serie di successi in ambito musicale, Cristina Scuccia sparisce letteralmente dalla televisione per un periodo, ma tornerà il 20 novembre 2022 nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui, annuncerà di aver abbandonato definitivamente la sua vita religiosa per dedicarsi interamente al mondo musicale.

Vita privata

Prima di diventare suora, Cristina si era innamorata di un ragazzo di nome Lucio. Al momento è single, non ha alcun fidanzato, ma la Scuccia ha dichiarato di volere avere un figlio. Ha anche ammesso che, anche se ha rinunciato ai voti, il suo amore per la fede non svanirà mai. Si dice aperta all’amore anche se per il momento si vuole concentrare sulla musica.

Il bikini all'Isola

L’ex suora Cristina Scuccia sarà all’Isola dei Famosi. Per decidere ci ha messo molto tempo: «Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace», ha dichiarato. Scuccia dice che però non indosserà il bikini: «Avrò una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento. Arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità». Rivela che ha deciso di indossare dei pantaloncini: «Non mi sentivo pronta io».