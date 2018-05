«May the force be with you», oggi in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Che la Forza sia con te». È a causa di una delle frasi più note della saga se il 4 maggio se nel mondo si festeggia lo Star Wars day, un giorno che gli appassionati di tutto il mondo dedicano a celebrare la cultura della serie di film ideati da George Lucas la cui prima uscita risale ormai a 41 anni fa.I festeggimenti cadono il 4 maggio per un gioco di parole in lingua inglese basato sul famoso motto del film «May the Force be with you» (che la forza sia con te). La parola inglese may infatti significa anche maggio e la pronuncia della parola «force» può assomigliare a quella di «fourth» (quattro).Wikipedia tuttavia ricorda che la prima apparizione delle frase «May the fourth be with you», non è attribuibile ai fan di Star Wars: infatti quando il 4 maggio 1979 Margaret Thatcher divenne la prima donna a essere eletta primo ministro del Regno Unito, il The London Evening News pubblicò un titolo che recitava «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations».Intanto nelle sale sta per arrivare «Solo: A Star Wars Story», di Ron Howard, uno spin-off della saga ambientata in una galassia immaginaria, in un'epoca non precisata, che uscirà il 23 maggio in Italia. Scritto da Jon Kasdan e Lawrence Kasdan, è il secondo film della serie Star Wars Anthology, dopo Rogue One: A Star Wars Story. La pellicola racconta le vicende giovanili del personaggio di Han Solo e del suo amico, lo wookiee Chewbecca.