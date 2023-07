PADOVA - «Cristiano Godano, Adrian Fartade, Bugo e tanto tanto teatro». È un’Arcella non solo bella ma bellissima, a detta del fondatore Francesco Aneloni, quella dell’edizione 2023 «tutta gratuita e a impatto zero sul quartiere». Per il suo quinquennale la rassegna “Arcella Bella”, che rappresenta l’evento distintivo del parco Milcovich, si è concessa ben più dell’estate, offrendo ai suoi affezionati quasi cinque mesi di animazione.

IL PROGRAMMA

I cancelli si sono aperti già il 21 aprile e continueranno a farlo alle 18 di tutti i giorni fino al 3 settembre. «Anche quest’anno “Arcella Bella” è gestita dall’associazione Il Coccodrillo – ricorda Aneloni – e la direzione artistica è di Fortissimo, studio creativo della società Big Maff che si occupa di eventi, musica, comunicazione e progetti speciali. La programmazione 2023 è foltissima e mira a coinvolgere in modo capillare la cittadinanza con musica, teatro, eventi enogastronomici, presentazioni, cinema all’aperto in collaborazione con il Multiastra, ma anche stand up comedy e molto altro. Tutti gli eventi sono a offerta libera: non ci sarà il biglietto neanche per gli appuntamenti musicali con gli artisti più popolari». Se scorrendo il calendario a balzare agli occhi sono state le date rock del 23 giugno con Cristiano Godano (leader dei Marlene Kuntz), del 1° luglio con i Fine Before You Came (band della scena alternativa italiana) e quella in arrivo il 14 luglio con Bugo, neanche quella del 30 giugno con il popolare divulgatore scientifico Adrian Fartade dedicata a come sarebbe vivere nella galassia di Star Wars è passata inosservata agli appassionati. «È un festival dalle caratteristiche solide, con una programmazione fatta di tanti partner e volta a coinvolgere tutta la città. Certamente il fiore all’occhiello dell’estate 2023 è la rassegna teatrale, più importante degli altri anni, con la partecipazione del teatro Bresci, la compagnia di professionisti provenienti dal Teatro Stabile del Veneto e dal Piccolo di Milano. Ma anche l’enogastronomia ha un ruolo importante – continua Aneloni – dal momento che ogni sera è possibile cenare e in agenda ci sono due rassegne importanti: Balkan Express dal 23 al 25 giugno (evento culinario speciale a tema balcani) e Sapori di mare dal 18 al 20 agosto con cucina di pesce».

LE PROPOSTE

Ai consueti chioschi del festival si aggiungono ogni giorno la pizza, il ristorante con piatti etnici o della tradizione italiana e veneta, e ancora la gelateria artigianale, il punto poké, i drink e l’area enoteca, tutti gestiti da locali della zona. «A dimostrazione del fatto che vogliamo sempre più coinvolgere le imprese e gli esercenti del territorio» garantisce Aneloni. «La partecipazione è prevalentemente serale infatti – conferma il fondatore di Arcella Bella – ma in programma si possono osservare proposte culturali a ogni orario. Da quest’anno, ad esempio, è particolarmente gradita la presenza di scacchiere per sfidarsi a scacchi in collaborazione con un circolo patavino. D’altronde il parco Milcovich è molto vissuto a ogni orario ed è inoltre possibile svolgere attività sportive come basket, calcetto e calisthenics (un particolare allenamento che si fa usando i macchinari disponibili nel parco». Se nei 143 giorni e nei 120 eventi dell’edizione 2022 si sono contate più di 65mila presenze, lo staff di “Arcella Bella”, consolidato anche da un felice inverno nella Casetta Zebrina, quest’estate punta a superare ogni record di partecipazione e di affetto. O meglio d’amore, come dicono loro stessi nel motto del 2023 “Ci ameremo al parco”.