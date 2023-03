Paul Grant, malore improvviso alla stazione di Londra: morto a 56 anni l'attore di Harry Potter e Star Wars

Lutto per i fan di Harry Potter e di Star Wars. Paul Grant, caratterista noto per essere stato il capo degli Ewok nella saga di George Lucas, ha avuto un malore a Londra ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Lì ne è stata dichiarata la morte celebrale. La famiglia ha deciso di staccare la spina. Affetto da nanismo, aveva interpretato ruoli diventati poi iconici di Harry Potter e la pietra filosofale e Willow.

Morto Paul Grant

L'attore ha avuto un collasso appena fuori da una stazione ferroviaria di Londra. È stato trovato senza sensi a King's Cross e subito soccorso, ma le sue condizioni sono poi peggiorate fino a portarlo al decesso. Domenica 19 marzo la sua famiglia ha preso la decisione di spegnere la macchina che lo teneva in vita.

‘Star Wars’ actor Paul Grant dead at 56: Played Ewok in ‘Jedi’ https://t.co/9yOcF8xiiM pic.twitter.com/orBQLeLmIc — New York Post (@nypost) March 20, 2023

La figlia Sophie Jayne Grant, 28 anni, si è detta "devastata" e ha definito il padre «una leggenda sotto molti aspetti». In una dichiarazione a The Sun, Sophie ha raccontato che il padre «portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti: avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell'Arsenal».

LA CARRIERA

A Hollywood era considerato un attore quotato. Grant ha esordito al cinema giovanissimo come Ewok nel sesto episodio cinematografico di Star Wars nel 1983. È stato un folletto in Labyrinth - Dove tutto è possibile del 1986 – dove ha recitato al fianco di David Bowie – ed è tornato di nuovo a vestire i panni del folletto in Harry Potter nel 2001.

L’attore britannico ha lavorato anche come controfigura nei film Legend (1985) e Willow (1988). Dopo aver studiato recitazione, Grant ha lavorato per molti anni in spettacoli con personaggi alternativi. Era molto richiesto. Ha recitato con Harrison Ford e Mark Hammill, i grandi protagonisti di Guerre Stellari. Era alto 1 metro e 30, le sue scene sullo schermo vicino al gigantesco Chewbacca, interpretato dall’attore Peter Mayhew ( alto più di due metri) sono state tra le più divertenti e amate dal pubblico del terzo episodio della saga di George Lucas.