Al Planetario il tributo alla trilogia di Star Wars con l'astronomo Luca Nobili

PADOVA - Chiude oggi lo Sherwood Festival al Park Nord dell’Euganeo dopo un mese di eventi tra musica, cultura, socialità e sport: dalle 21.30 saliranno sul palco Seun Kuti, figlio di Fela, “The Black President”, musicista e attivista nigeriano inventore dell’Afrobeat, con lui suoneranno gli Egypt 80 e in apertura i Savana Funk. La festa però continua fino alle 2 prima con gli Psycodrummers e poi con il djset di Sibode Dj sul second stage (1 euro).

Nell’ambito di Unifest, Scienza e arte ai Giardini dell’Arena, alle 9.30 per la prima volta sono in programma le proclamazioni di 105 laureande e laureandi in Economia e in Economia e Management dell’Università presentati dall’attore Emanuele Fortunati; alle 21 la fisica, filosofa e divulgatrice Gaia Contu parlerà di “Tacchini e raggi di luce: storie di incroci fra scienza e filosofia” (ingresso libero).

Al Campo dei Girasoli in via Bainsizza spazio alla magia per bambini dalle 11 con il baule magico di Pastrocchio di Bolle; in occasione della Festa del Redentore la location si trasformerà in un bacaro veneziano con cicchetti gourmet (ingresso libero).



Al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann alle 18.30 “I racconti di Mamma Oca” con l’attrice Rossana Mantese. Liberamente tratta dalla raccolta omonima la piece rileggerà in chiave ironica e divertente le fiabe che hanno spinto il compositore Maurice Ravel a scrivere l’introduzione musicale per “La bella addormentata nel bosco”, “Pollicino”, “Il serpentino verde” e “La bella e la bestia”; scritta nel 1910, la Suite musicale verrà interpretata dall’Orchestra di Padova e del Veneto nella recente versione per orchestra da camera del compositore Paolo Frediani: sul podio il giovane direttore Sieva Borzak, vincitore del Premio internazionale Peter Maag per giovani direttori d’orchestra (adulti 8 euro, bambini 5 euro).



In Sala dei Giganti al Liviano, per “Aperitivo con Shakespeare” andrà in scena alle 19 lo spettacolo finale “Amleto. Tutto ciò che vive” degli allievi dell’Accademia Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto diretti dal regista Stefano Cordella, racconto corale di una generazione in crisi ispirato a “Amleto” di William Shakespeare.

Il Planetario all’Ex Macello propone alle 21 “Guerre Stellari tribute show”, appuntamento speciale condotto dall’astronomo Luca Nobili e da Ivan Proserpio dedicato alla trilogia originaria di Star Wars dove si saprà perché Dart Vader è stato ridenominato Fener e se viaggiare nell’iperspazio con il Millenium Falcon sarà un giorno possibile; al termine ci sarà un’esibizione dal vivo degli spadaccini tecnologici dell’associazione LudoSport Veneto armati di spade laser (biglietto 14 euro).

Fuori città, la rassegna “Sentieri Sonori” dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura prevede un’escursione di 4,5 chilometri con ritrovo alle 18.45 in piazza delle Fratte a Lozzo Atestino fino al Monte Lozzo, sede del concerto. Alle 20.30 il quintetto Falou Seck and The Melting Beats inizierà un viaggio musicale nel variegato mondo del ritmo west-africano, nelle sue diverse declinazioni artistiche con suoni tipici dell’afrobeat e mbalax (15 euro, ridotto 12 euro fino a 16 anni, gratuito under 10).

A Villa Immacolata di Torreglia alle 21.30 si terrà lo spettacolo “Auf - Costsruire Cattedrali” dell’attore comico e fisarmonicista Carlo Pastori (ingresso libero). La rassegna “Il teatro viaggiante” al Parco Mostar di Montegrotto Terme propone alle 21.15 “Ruzante! Te lo dico” di Theama Teatro, omaggio al grande commediografo padovano Ruzante, diretto e portato sul palco da Aristide Genovese, ultimo interprete della scuola ruzantiana (ingresso libero).