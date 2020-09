Sgarbi-D'Agostino, lite a Stasera Italia: «La mascherina? Mettitela nel cervello». «Se vuoi anche nel sedere»

Alle risse in tv Vittorio Sgarbi e Roberto D'Agostino ci avevano già abituato. E ieri sera a a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, non sono stati da meno. Tema? Il coronavirus e l'uso delle mascherine. Il critico d'arte è notoriamente contrario, il giornalista di Dagospia più prudente. «La mascherina si porta in automobile?

Ha un senso solo per chi ha rubato l'automobile. Basta diffondere panico, dicendo che la mascherina ci difende da un pericolo reale. Sono ormai sei mesi che vengo intervistato solo sul coronavirus. Vorrei non parlarne più», esordisce Sgarbi. E D'agostino: «Sgarbi, non sei un virologo».

Così gli animi si scaldano: «Non stai parlando tu, caro D'Agostino, che stai benissimo. Come Briatore, Chiambretti, Porro». «Ma la mascherina la devi mettere», replica Dago. «La mascherina te la devi mettere nel cervello», sbotta il critico.

E mister Dagospia: "Io me la metto anche nel sedere, ma non c'è da scherzare". "Stai scherzando tu, piccolo terrorista". E ancora, Dago: "Vai a Bergamo a dire quelle cose". Chiude Sgarbi: "Vado anche a Bergamo. Certo non vado a Matera: vado, ma smetti di dire idiozie, scemo".

