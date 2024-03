​Vittorio Sgarbi, chiesto il processo: è accusato dai pm di Roma di reati fiscali per l'acquisto di un quadro all'asta. La replica: «Una cosa insensata»

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Sgarbi: «Mi sono dimesso. Ringrazio Giorgia Meloni per l'attenzione che mi ha riservato»

«Inspiegabile. Verrà dagli avvocati motivato attraverso la contraddizione profonda di un magistrato che pensa che io che contemporaneamente compravo opere d'arte per me dovessi usare la mia fidanzata per un quadro che invece era suo, è stato regalato a lei. Mi pare legittimo regalare le cose - il commento di Sgarbi - . Ormai siamo nello stato talmente privo di principi che si ritiene che se uno compra un quadro deve essere per forza una persona che lo vuole. E invece può essere un dono, ed è stato un dono. È una cosa che non ha nessun significato, totalmente insensata».