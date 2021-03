Sanremo 2021, diretta prima serata del festival. Amadeus: «Quest'anno il cuore batte più forte»

Sanremo 2021, la diretta della prima serata del festival. Tutto pronto, la settantesima edizione del Festival di Sanremo (anzi, 70 + 1) parte stasera. La prima notizia arriva da dietro le quinte: Irama, in scaletta stasera, non si esibirà a causa della positività al Covid di un membro del suo staff. Al suo posto canterà Noemi.

La diretta

Ore 21.06. Comincia la gara delle "Nuove Proposte". Il primo a esibirsi è Gaudiano.

Ore 20.56. Entra in scena Fiorello, con un appariscente abito floreale, cantando "Grazie dei fiori" di Nilla Pizzi in un'insolita versione in inglese e in italiano. Poi scherza: «Ho preso l'accappatoio di Achille Lauro».

Ore 20.51. Il festival comincia ora. Fiorello e Amadeus inaugurano la kermesse con uno sketch al buio, in cu isi sentono solo le voci dei due conduttori. «Quest'anno il cuore batte più forte dell'anno scorso», dice Amadeus.

Ore 20.30. Il primo Sanremo senza Vincenzo Mollica? Niente affatto. Fiorello si è collegato con il Tg1, direttamente dal "balconcino" di Mollica a Sanremo, in compagnia dell'ologramma del celebre giornalista Rai. «Guarda, posso passarti attraverso», scherza lo showman. «Fai di me ciò che vuoi», risponde l'ironico Mollica.

