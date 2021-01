Gf Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non convincono. Lui dopo il confronto con il fratello: «Sono deluso, voglio andare via»

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nell'occhio del ciclone. Nell'ultima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini chiama Tommaso Zorzi e Dayane Mello - entrambi molto scettici sulla coppia - ad esprimere un giudizio sui due. Tommaso, infatti, in settimana aveva detto: «È un coppia che non ha senso. Hanno entrambi manie di protagonismo. Se non fosse per le sue relazioni (di Pierpaolo, ndr), cosa si direbbe di lui?». Dayane in diretta, invece, ha affermato: «Pierpaolo pensa ancora ad Elisabetta, mentre Giulia è molto presa». In puntata Zorzi ha aggiunto: «Mi sembra un passatempo, una storia da teenager». La Salemi ha risposto con un semplice: «Al cuor non si comanda». Pierpaolo invece ha spiegato: «Visto il mio trascorso con Elisabetta Gregoraci, la strategia più semplice sarebbe stata evitare Giulia. Sono andato anche contro il parere della mia famiglia perché credo nel rapporto con Giulia».

APPROFONDIMENTI GF VIP Gf Vip, Tommaso Zorzi sporca il bagno della casa (per scherzo).... GF VIP Tommaso Zorzi parla di Aurora Ramazzotti al Gf Vip: ecco che... REALITY SHOW Offese alla Ruta, il confronto a Live non è la D'Urso fra... DOMENICA LIVE Zenga, i figli a Domenica Live. Nicolò: «Vorrei... GF VIP Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip pensano al futuro:...

Il fratello di Pierpaolo sta negando l'evidenza..? La tensione in Casa ora è al MASSIMO! 🔥 pic.twitter.com/eEBbBkMuxm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

Il confronto di Pierpaolo con il fratello Giulio

Pierpaolo ha avuto poi la possibilità di confrontarsi con suo fratello Giulio, che si è espresso in maniera piuttosto negativa nei confronti della coppia. «Sono state fraintese le mie dichiarazioni, non ho mai dato preferenze», ha detto il ragazzo. Signorini è intervenuto, invitando Giulio a «non dire balle». Pierpaolo ha risposto: «Sono molto deluso, vi avevo chiesto di non andare in tv e di non fare interviste, avete fatto tutto il contrario». Inoltre, in lacrime, ha detto: «Voglio andare via». Alla fine i due fratelli sono riusciti a chiarirsi, ma Pretelli è sembrato molto provato dal confronto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA