Tommaso Zorzi in ospedale con una gamba gonfia: «Sospetta trombosi»

Ansia per le condizioni di salute di Tommaso Zorzi. Il giovane influencer milanese ha raccontato ai suoi follower su Instagram di avere un problema alla gamba. In questi giorni, tra allenamenti e camminate tra Roma e Bologna, infatti, ha spesso parlato del fastidio che ha alla gamba destra, causato - a suo dire - da un incidente durante la Milano Fashion Week.



Non è chiaro cosa sia accaduto durante la settimana della moda nel capoluogo lombardo ma, a detta dell'ex gieffino, pare sia caduto a causa della pioggia. Alcune ore fa, tuttavia, Zorzi ha avvisato di essere stato al pronto soccorso per il dolore e il gonfiore che la stessa gamba riportava.

Tommaso Zorzi al pronto soccorso con una gamba gonfia

Giunto al pronto soccorso, Tommaso Zorzi ha vissuto qualche momento di apprensione quando il gonfiore alla sua gamba appariva come «sospetta trombosi».

A rivelarlo è lo stesso influencer che nelle sue Instagram stories ha spiegato di essersi recato in ospedale per farsi controllare la zona che gli faceva male.

Come sta



«Sono entrato come sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare - ha detto ai fan sui social -. Mi hanno dimesso poco fa. Non è trombosi, ma un'infezione. Dovrò prendere l'antibiotico», ha concluso. Poi l'immagine al pronto soccorso in cui ha scritto: «La gamba era così», mostrando il gonfiore con cui si è presentato in ospedale.