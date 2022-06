Tenta di investire un carabiniere e gli schiaccia il piede con la ruota dell'auto. Era in fuga dopo le minacce alla moglie

CADONEGHE - Urlava minacce di ogni tipo al telefono nei confronti della moglie proprio mentre lei era dai carabinieri a denunciarlo per maltrattamenti. Ma non è finita perché l'uomo ha quasi investito un militare dell'Arma, riuscendo a schiacciargli un piede. Scene rocambolesche a Cadoneghe intorno alle 10.30 di ieri, 3 giugno. Un 66enne originario di Padova e residente a Cadoneghe è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile del paese per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri la moglie del 66enne, con cui è in fase di separazione, è andata in caserma per denunciarlo con l'accusa di maltrattamenti. Mentre era lì le è arrivata la telefonata del marito che la minacciava. I militari, a quel punto, hanno intercettato l'uomo all'esterno del comando mentre era a bordo della propria auto. Alla vista dei carabinieri, il 66enne si è dato alla fuga verso Vigodarzere, premendo sull'acceleratore. Raggiunto in una strada più isolata, ha cercato di investire uno dei militari che è parzialmente riuscito a schivare l'auto gettandosi di lato ma una delle ruote gli è passata sopra al piede. Nel frattempo il carabinieri ha sparato due colpi di pistola colpendo uno degli pneumatici anteriori e fermando così la folle corsa del 66enne. Ha tentato di divincolarsi lottando con i carabinieri ma senza risultato: è finito in manette.

