Sossano, marito spara due colpi dopo un litigio con la moglie: rimesso in libertà ma non può tornare a casa

SOSSANO (VICENZA) - E' tornato in libertà, oggi, 4 giugno, ma con il divieto di accedere alla propria abitazione, Alfiero Dinello, il pensionato settantenne di Sossano che sabato mattina ha esploso due colpi di pistola al culmine di un violento litigio con la moglie Silvana scoppiato nella villetta a due piani di via Croce di Pietra, nella campagna del comune del Basso Vicentino. L'uomo, un passato da operaio oltre che da tifoso appassionato e referente del locale Vicenza Calcio Fun Club, ha esploso il primo colpo di pistola, una calibro 7,65 regolarmente detenuta, in camera da letto. Il secondo colpo è stato esploso, non si sa ancora se accidentalmente o deliberatamente, mentre rincorreva la moglie in cortile minacciandola di morte.

La donna, ancora ospite di amici, è stata sentita ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Sossano, impegnati nella ricostruzione dell'accaduto. Al piano superiore della villetta vive il figlio della coppia, Manuel, cinquantenne, insieme alla compagna. L'altro figlio, Cristian, vive a pochi chilometri di distanza. La moglie dell'ex operaio, nonostante lo stato di choc, ha fatto ritorno della sua abitazione per accudire gli animali di casa, ma probabilmente trascorrerà la notte ancora da amici. Il primo colpo di pistola esploso dall'uomo ha provocato uno squarcio nel soffitto della stanza da letto della casa: al momento dell'arrivo dei carabinieri, dopo poche decine di minuti, l'uomo aveva già riparato il foro provocato dal proiettile con del gesso. Non è la prima volta che tra i due coniugi scoppiano scintille: sembra che i litigi, nella casa di via Croce di Pietra, fossero quasi all'ordine del giorno. Dinello è assai noto in paese anche per la passione per il canto: per anni è stato il solista di una band locale che ha girato tutta la zona del Basso Vicentino interpretando cover dei Nomadi.