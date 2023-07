Gaia Zorzi: «In discoteca mi misero la droga dello stupro nel bicchiere, sono stata salvata da un'amica rimasta al mio fianco»

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, racconta su Twitter: «Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo. Era inizio serata (saranno state le 11 di sera) e io da quel momento non mi ricordo nulla.

Poi prosegue il racconto: «Grazie al cielo quella sera una delle mie coinquiline non ha lasciato mai il mio fianco, mentre l’altra ha continuato a far serata. Rimase pure in ospedale fino alle sei di mattina (quando poi le dissero che probabilmente mi sarei svegliata tardi e le conveniva tornare a casa). Trovarono nel mio sangue rohypnol un sedativo conosciuto come “date drug”. Anni dopo questo locale di Maastricht chiuse dopo che questa cosa successe a più ragazze e si scoprì che erano i baristi a vendere queste sostanze ai ragazzi che frequentavano la discoteca».

Chi è

Il grande pubblico ha iniziato a conoscere Gaia Zorzi dopo il suo intervento in diretta al GF Vip 5, l’edizione del 2020 vinta dal fratello Tommaso Zorzi, con una videochiamata al concorrente. Gaia è stata contattata da Alfonso Signorini dopo una crisi di Tommaso perché dopo 50 giorni non aveva più notizie della sorella e della madre. Da settembre 2021 Gaia Zorzi approda in TV con una nuova esperienza: co-conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi dove commenta i fatti e le dinamiche dei concorrenti che partecipano alla sesta edizione del reality show di Canale 5.