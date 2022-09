Incidente a Santa Maria di Sala. L'auto si muove: prova a fermarla ma viene travolto, trascinato nel fosso e schiacciato Foto

SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) - Tenta di fermare l’auto che si muove dopo essere stata parcheggiata, ma viene travolto e trascinato dentro il fossato con il mezzo sopra che lo schiaccia: salvato dai vigili del fuoco. È successo questa mattina alle 9:30 in Via Marinoni a Santa Maria di Sala.

Tenta di fermare l'auto e viene travolto

L’uomo si trovava presso il distributore, ha visto l’auto muoversi e ha tentato di opporsi, ma è stato trascinato nel fossato, al momento con pochi centimetri d’acqua. I pompieri, arrivati da Mira e con l’autogrù da Mestre, hanno prima sgravato il peso agganciando l’auto con un paranco e sollevandola parzialmente con i cuscini pneumatici per poi sollevarla con l’autogrù, riuscendo a estrarre l’uomo, che è stato preso in cura dal personale sanitario. L’uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale in codice rosso all’Angelo di Mestre. Sul posto la polizia locale di Santa Maria di Sala.