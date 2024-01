La peste nell'antica Roma fu causata dal freddo: così i cambiamenti climatici hanno messo in crisi l'Impero

Anche l’Italia romana è stata colpita - secondo gli scienziati - da bruschi cambiamenti climatici. Si ritiene che la peste di Giustiniano, la prima ondata di peste bubbonica registrata in Europa, sia iniziata nell'anno 541 d.C. nel Basso Egitto. Nel giro di pochi mesi si diffuse nel Mediterraneo per mezzo delle navi, e arrivò fino al centro dell’Impero, a Costantinopoli, l’odierna Istanbul. Da lì, la peste infuriò fino al 590 d.C., uccidendo fino a 10.000 persone al giorno: alla fine morì quasi la metà della popolazione di Costantinopoli, così come circa un terzo della popolazione europea. Questa non fu la prima pestilenza durante il periodo romano. In effetti, anche la peste Antonina dal 165 al 180 d.C. e la peste di Cipriano dal 251 al 266 d.C. decimarono i romani. E, secondo una nuova ricerca delle università di Brema e Oklahoma, tutte queste piaghe avevano una cosa in comune: erano legate a un clima che cambia.

LA FASE DI RAFFREDDAMENTO ESTREMO

Durante il periodo romano, le temperature in Europa erano diverse da quelle attuali. "Potremmo ricostruire che il clima (almeno la temperatura autunnale di fine estate nell'Italia centro-meridionale) era rispetto ad oggi un po' più caldo", ha detto a Newsweek Karin Zonneveld, professoressa di micropaleontologia all'Università di Brema e prima autrice dello studio. "Nella nostra documentazione vediamo che una tendenza al raffreddamento iniziò intorno al 100 d.C., ma non fu prima del 130 d.C. circa che il clima cambiò in modo tale da uscire dall'intervallo che si stava verificando nei secoli precedenti. Da questo momento in poi, le temperature variarono notevolmente con una prima tendenza al raffreddamento, fino all'anno 215 circa, seguita da diversi secoli con un clima instabile". Poi, negli anni 530 e 540, l’Europa sperimentò quello che i ricercatori descrivono come un “raffreddamento estremo”, più o meno in linea con le prime origini della peste di Giustiniano.

IL CLIMA HA PESATO SULL'ESPANSIONE DELL'IMPERO

Nel loro studio, pubblicato sulla rivista "Science Advances", Zonneveld e i suoi colleghi hanno utilizzato sedimenti marini per ricostruire i cambiamenti di temperatura e precipitazioni tra il 200 a.C. e il 600 d.C. Il loro studio segna la prima registrazione climatica ad alta risoluzione (entro tre anni) nel cuore dell’Impero Romano durante questo periodo. E questo ha permesso al team di abbinare il cambiamento climatico agli eventi chiave della cronologia dell’antica Roma. "Sono rimasto completamente sconcertato dalla buona correlazione tempestiva tra il cambiamento climatico e i principali eventi della storia romana - ha commentato Zonneveld - L'espansione dell'impero romano in tempi di condizioni meteorologiche relativamente stabili, e periodi di tumulti e crisi dopo che il clima iniziò a variare fortemente.

Così come si nota che i tempi in cui l'Europa soffriva di gravi epidemie di malattie infettive corrispondecano a fasi di clima freddo".

LE EPIDEMIE DELL'ANTICHITA'

Sebbene questa correlazione non dimostri che il clima più freddo stesse causando epidemie, è risaputo che i cambiamenti climatici possono influenzare la dinamica delle malattie. "Il clima influenza la biologia dell'agente patogeno, gli ecosistemi (compresi gli ospiti animali e gli insetti vettori) e le società umane, causando migrazioni, guerre, crisi sociali e soprattutto carenze alimentari che rendono le popolazioni vulnerabili alle infezioni", ha spiega Kyle Harper, professore di classici e lettere all'Università dell'Oklahoma, a Newsweek. "In generale queste società erano scarsamente attrezzate per queste epidemie. Le società antiche mancavano di biomedicina moderna, vaccini, antibiotici, sanità pubblica e così via".

LE RELAZIONI CON I CAMBIAMENTI DI OGGI

Sebbene la medicina moderna abbia fatto notevoli progressi rispetto ai tempi dei romani, questi dati offrono spunti su come le malattie potrebbero evolversi nel nostro clima in costante mutamento. "Nell'ambito dell'attuale cambiamento climatico è di grande importanza comprendere i collegamenti tra clima e salute umana e sfortunatamente non comprendiamo questi collegamenti come vorremmo", ha precisato Zonneveld. "Investigare la resilienza delle società antiche ai cambiamenti climatici e la relazione con il verificarsi di malattie infettive potrebbe darci una visione migliore per ciò che che stiamo affrontando oggi. Come ai tempi dei romani, il clima è ancora un fattore importante che influenza l'agricoltura, l'accessibilità all'acqua pulita, la biodiversità, la distribuzione geografica e la migrazione degli organismi". Harper ha aggiunto: “Il nostro studio sottolinea la necessità di studiare più in dettaglio i collegamenti meccanicistici tra il cambiamento climatico e la dinamica delle malattie infettive”.