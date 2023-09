Myrta Merlino, lite dietro le quinte a Pomeriggio 5? «Sono volati caffè e asciugamani»

Non proprio un esordio tranquillo a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino sembra piacere all'azienda e al pubblico, ma nel suo enturage qualcosa non andrebbe, tanto che si è passati già alla sostituzione del regista, sembra a causa di alcuni errori tecnici che avrebbero reso la prima puntata poco fluida.

Ma cosa è successo?

Il licenziamento del regista

Ermanno Corbella è stato sostituito con Franco Bianca e su Tvblog ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato cosa è accaduto, chiarendo che la Merlino non ha nulla a che vedere con il suo allontanamento dal programma. Ma l’aria dietro le quinte della trasmissione di Canale 5 sembra essere più tesa che mai. Secondo alcuni rumors riportati da Ivan Rota su Il Giornale d’Italia, pare che alla Merlino non sia piaciuto il gesto di Mediaset e dopo il presunto licenziamento del regista, avrebbe tirato un caffè addosso a un autore.

Polemiche per la Merlino

Sembra che Myrta abbia anche lanciato un asciugamano contro una parrucchiera. Insomma atteggiamenti poco corretti che, sempre stando ai rumors, starebbero facendo pensare alla redazione di Pomeriggio Cinque di rivolgersi a un sindacato. Si tratta ovviamente solo di voci. Gli ascolti sembrano premiare il nuovo format, anche se non è ancora stato fatto lo "scontro" ufficiale con Rai 1 e il suo diretto competitor, Alberto Matano con La vita in diretta.