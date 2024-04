Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: al suo posto Giuseppe Brindisi. Ecco perché la conduttrice non c'è

Weekend lungo per Myrta Merlino che ha annunciato al pubblico televisivo la sua assenza nella puntata di venerdì 5 aprile di Pomeriggio 5.

La giornalista ha preso le redini del talk show pomeridiano da settembre, sostituendo Barbara D'Urso che aveva guidato la trasmissione per quasi 15 anni.

Non è la prima volta che Myrta Merlino si assenta dalla conduzione del programma, lo aveva fatto già a febbraio e a marzo. A prendere il suo posto sarà il collega Giuseppe Brindisi. La giornalista ha annunciato in diretta il motivo della sua assenza.

Il motivo dell'assenza di Myrta

Myrta Merlino ha annunciato giovedì 4 aprile che non sarebbe stata presente in diretta a Pomeriggio 5, che è andato comunque in onda, anche senza di lei. La giornlaista ha detto in chiusura: «Oggi vi saluto in maniera particolare, dandovi appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi, che sarà qui in questo studio al mio posto. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore. Sarò al Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations. Un forum internazionale che accoglie 4.000 studenti da 149 Paesi del mondo per confrontarsi su temi molto importanti, fondamentali dell’agenda mondiale. Si tratterà di diritti civili, cambiamento climatico, la sicurezza, la povertà e soprattutto e il grande tema della pace nel mondo, quella che tutti oggi cerchiamo. Sarà un’occasione per me di confrontarmi con i leader di domani. Noi allora ci vediamo la prossima settimana, ma qui domani trovate Giuseppe Brindisi».