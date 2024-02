Fedez: «La priorità sono i miei figli, non voglio giocare sulla loro pelle». Le prima parole a Pomeriggio 5

Fedez è stato fermato in strada, sotto casa di un amico, da Michel Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque, che il rapper saluta con una stretta di mano. «Come stai Fedez?», gli chiede l'inviato. «Bene grazie e tu?», risponde lui.

Poi la domanda più attesa: «È vera questa storia?». «Dai ragazzi - risponde - secondo voi anche se fosse lo dico a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi? Secondo voi ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?».

Le prime parole

Il giornalista incalza: «è una messa in scena?». Fedez risponde: «Vi pare un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Chiunque può parlare di quello che vuole io ho altre priorità e le priorità sono i miei figli. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni perchè sono un personaggio pubblico ma non posso rispondere».Racconta poi che andrà alla sfilata di Donatella Versace «perchè è una mia amica e mi è stata molto vicina in questo momento».