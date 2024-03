PADOVA - Con le proiezioni dei film e un convegno, Padova dedica una retrospettiva completa della filmografia di Carlo Mazzacurati, regista padovano, a 10 anni dalla morte. Vincitore del Leone d'Argento a Venezia e insignito del Premio Gran Torino e Davide di Donatello alla carriera, Mazzacurati ha realizzato 12 film di finzione e 5 documentari. Padova lo festeggia e lo ricorda: quella che sta per partire nelle sale cinematografiche padovane non è una ricorrenza ma una opportunità di reincontrare un autorevole artista che, con la sua umanità e la forza dei suoi personaggi, ha portato sullo schermo, in particolare, l'animo, lo spirito e il sentire del territorio e della sua gente, padovana e veneta.

SEMPRE AL MARTEDÌ

I film saranno proiettati nelle principali sale cittadine: il Multiastra, il Portoastra, il Lux, tutti i martedì a partire dal 2 aprile fino al 18 giugno, alle 21. I film saranno accompagnati, in sala, dalla partecipazione e dalla presenza dei collaboratori più stretti di Mazzacurati: attori, direttori della fotografia, sceneggiatori, scenografi. Il 28 maggio si terrà un convegno nell'Aula Magna dell'Università con la presenza, tra gli altri, di Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e dei professori Gianpiero Brunetta, Giorgio Tinazzi e Antonio Costa. «Sarà un convegno di alto livello - ha precisato Francesco Bonsembiante, produttore di Jole Film, spiegando che una seconda parte dell'incontro verrà moderata da Marco Paolini e Lorenzo Mattotti. La rassegna si presenta come un evento di qualità: lo ha detto l'assessore Andrea Colasio, sottolineando come l'occasione sia la chiave di lettura della filmografia di Mazzacurati. «Celebriamo l'attualità delle sue opere - ha chiarito Colasio - dando voce e spazio anche ai soggetti che sono stati coprotagonisti della sua attività cinematografica.

Padova racconta l'opera omnia di Mazzacurati in modo non rituale». Perché è stato un grandissimo regista, a livello internazionale, uscito da Padova e qui ritornato, facendo germogliare una generazione di registi: «Marco Segato è uno di questi; Carlo ha lanciato il seme da cui sono nati almeno 10 registi: una generazione si è formata grazie al suo cinema - ha continuato Bonsembiante - Carlo ha raccontato il territorio veneto, ha rappresentato l'anima più profonda di questa terra ed è ancora molto vivo e presente nella produzione del cinema padovano. A lui, è dedicato il premio Carlo Mazzacurati che verrà consegnato a Vicenza. Alle proiezioni padovane, vedremo anche Umberto Contarello».

LE DATE

La rassegna cinematografica prende il via il 2 aprile, al Multiastra con il film "La Passione": sarà presente l'attore Giuseppe Battiston. Il 9, al Portoastra, sarà la volta de "L'amore ritrovato: in sala, Maia Sansa. Il 16, al Multiastra, ecco "La giusta distanza": in sala, tra gli altri, Giovanni Capovilla, Giancarlo Basili e Luca Bigazzi. Il 23, al Portoastra, con "A cavallo delle tigre" ci sarà Fabrizio Bentivoglio. La successione degli altri film che verranno proiettati fino al 18 giugno e gli ospiti che parteciperanno ad ogni serata, con presenze in corso di definizione, sarà aggiornata man mano e potrà essere seguita sui siti di Euganea Film Festival www.euganeafilmfestival.it e di Jole film www.jolefilm.com.

Gli organizzatori prevedono presenze di attori noti come Isabella Ragonese, Silvio Orlando, Antonio Albanese, Roberto Citran, Valerio Mastandrea. La docente Sarah Polato ha sottolineato che la rassegna in ricordo di Mazzacurati è un'opportunità che unisce passato e presente: non solo un omaggio alla figura di un regista di carattere internazionale ma permette uno sguardo al futuro, di ricerca e di sviluppo. L'iniziativa è organizzata da Euganea Film Festival e Jolefilm, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura, la Scuola di cinema "Carlo Mazzacurati" e il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova.