«Dopo tre matrimoni, il quarto o viene bene oppure smetti», scherzava lui a proposito della sua movimentata vita sentimentale. Era il 1995 quando Maurizio Costanzo sposò Maria De Filippi: fu l'allora sindaco Francesco Rutelli a officiare in Campidoglio il matrimonio, il quarto del popolare conduttore. A dividere la coppia, ventitré anni di differenza.



SCHEMI

D'altronde Costanzo già nel '63 aveva dimostrato di non badare a schemi e pregiudizi, quando sposò la fotoreporter Lori Sammartino, più grande di lui di quattordici anni. Nel '73 aveva portato all'altare la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale aveva avuto due figli, Camilla (45 anni, oggi sceneggiatrice) e Saverio (42, regista). Nel 1989 il terzo "sì", quello con Marta Flavi. Il matrimonio durava da un anno, quando nel '90 il giornalista incontrò Maria De Filippi. Lei aveva 29 anni, lavorava a Univideo e andò a Venezia per un dibattito: fu lì che conobbe Costanzo, che ne aveva invece 52. Colpito dalla professionalità, le chiese se volesse lavorare per lui. All'inizio nessuno sapeva. Poi, come confessò Maria a Mara Venier a Domenica In, Flavi - che all'epoca conduceva su Canale 5 Agenzia matrimoniale - li scoprì: «C'era il duplex. Io stavo a casa mia e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta».



SCETTICO

Flavi, che ieri ha ricordato l'ex marito sui social con una foto del loro matrimonio, nel 2020 raccontò: «Ringrazio Maria per avermelo portato via». Il più scettico sulla relazione era il signor Giovanni De Filippi, che guardava con sospetto a un uomo più anziano della figlia e con una vita sentimentale un po' ballerina: tra il matrimonio con Flaminia Morandi e quello con Marta Flavi, alla fine degli Anni '70, Costanzo aveva avuto anche una storia d'amore con Simona Izzo. I due andarono a vivere insieme, ma non si sposarono mai: «È stata divertente. Molto gelosa, però», diceva di lei il conduttore. Fu dopo l'attentato di via Fauro del '93 - la coppia, ignara, salì a bordo di un'auto diversa, confondendo chi doveva far brillare la bomba - che Costanzo decise di sposare Maria: «Vorrei morire con la mano in quella sua». Nel 2004 adottarono Gabriele, 13 anni, oggi coinvolto nella produzione dei programmi della Fascino - Pgt, la società della coppia (controllata al 50% da Rti, Mediaset, e al 50% da De Filippi, dopo che nel 2008 Costanzo le ha ceduto le sue quote).



LO SCHERZO

Sulla morte i due avevano scherzato in tv: «A me ai funerali non piace andare», aveva ironizzato lei. E lui: «Ma ce devi venì per forza».«Non so se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l'intreccio di quelle dita», aveva confessato la conduttrice. Era il 2018 quando le telecamere di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio mostrarono le immagini della loro tenera convivenza, con Maria che accusava Maurizio di mangiare troppo gelato e lui che si difendeva: «Sono una vittima, Maria mi tiene a stecchetto. Però così mi ha fatto arrivare a un'età veneranda».