Amici 23 il Serale, stasera in tv la quarta puntata: gli spoiler. Maria De Filippi blocca la registrazione: ospiti, ballottaggio ed eliminato

Stasera in tv, sabato 13 aprile alle 21.40, torna Amici 23 il Serale e sarà una puntata molto frizzantina.

Tra sfide, infortuni, liti e arrabbiature vediamo le anticipazioni.

Amici 23 il Serale, Gaia sostituita da Aurora: si accende la polemica. Mew interviene su Twitter: «Incredula sotto diversi punti di vista»

I tre team, capitanati da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (i membri del team rimasti in gara sono Martina, Lil Jolie, Gaia), Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Mida, Sarah e Sofia), Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Holden, Petit, Dustin e Marisol), si sfideranno in tre manche, fino ad arrivare al ballottaggio che porterà all’eliminazione di uno tra i concorrenti.

Amici 23, Il Serale: le anticipazioni di stasera

Una settimana difficile per Gaia. I medici comunicano alla ballerina che non potrà allenarsi ne esibirsi per tre settimane e per questo avrebbe dovuto lasciare la scuola. Raimondo Todaro e Anna Pettinelli propongono, allora, di far entrare Aurora Ranvestel, una ballerina che sostituirà la concorrente infortunata per tutto il periodo in cui sarà costretta a stare ferma, ma gli altri ragazzi in casetta non accolgono positivamente la decisione. La nuova entrata stasera non si esibirà.

Aurora al posto di Gaia, chi è la ballerina

Aurora Ranvestel è una ballerina di latino che ha preso parte ad Amici22, ha 20 anni è originaria di Bagheria (Sicilia). Aurora ballerà per la prima volta già nella puntata del Serale di sabato 13 aprile e i fan del programma la conoscono già perché è stata un'allieva dello scorso anno. Curiosamente, anche lei, come Gaia, non ha potuto proseguire la sua corsa nel talent a causa di un infortunio al ginocchio. Il suo account Instagram (@auro.ranv) è seguito da oltre 9 mila followers ed è stata anche tra le allieve protagoniste del noce moscata-gate, avvenuto nella notte di Capodanno. Tuttavia, non fu per questo che venne eliminata, ma per un problema al ginocchio.

Lo sconforto di Sarah e l'arrabbiatura di Maria De Filippi

Anche per Sarah non è un bel momento. La cantante si confida con Marisol e le dice di sentirsi «inutile, perché non fondamentale per nessuno» ma «una in più».

Durante la registrazione c’è stato un problema con la grafica, Maria De Filippi si è arrabbiata e hanno fermato tutto per qualche minuto.

Le sfide

Arriva un altro guanto di sfida per i due cantanti campani Petit e Lil Jolie, che durante la quarta puntata del serale omaggeranno la tradizione partenopea. Lil nel corso della settimana riceve una commovente lettera da parte della sua migliore amica.

Ospiti e giudici

Saranno due gli ospiti della puntata del 13 aprile. Gaia Gozzi presenterà Dea Saffica, il nuovo singolo appena pubblicato, mentre Vincenzo de Lucia divertirà il pubblico imitando la conduttrice Maria De Filippi.

A giudicare gli allievi, saranno anche per questa serata Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Il ballottaggio e l'eliminato

Nella prima manche si confronteranno le squadre di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini contro quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e l’eliminato provvisorio sarà Petit. Nelle atre due manche, invece, ad andare al ballottaggio finale saranno Sarah e Lil Jolie. A salvarsi per primo, sarà Petit e partirà la sfida tra le due allieve: Sarah canterà Cruel Summer (di Taylor Swift), Cuore e Touché, mentre Lil Jolie si esibirà con The Black Horse, Because The Night e Follia. Dopo le esibizioni di Sarah e Lil Jolie, i tre giurati votano ma, come sempre, la loro decisione verrà comunicata ai ragazzi da Maria De Filippi nella casetta. Espediente trovato dalla produzione per evitare che ci siano spoiler sull'unico eliminato. Stando alle segnalazioni, a dover abbandonare il talent e la casetta sarà proprio Sarah! Sarà davvero lei a dover rinunciare al sogno della vittoria finale? Lo scopriremo solo stasera.