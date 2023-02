Costanzo morto, Maria De Filippi disse: «Quando non ci sarà più sarà terribile, non voglio pensarci»

Il primo pensiero di parenti e amici, e dei milioni di italiani che da anni seguono i suoi spettacoli televisivi, va alla moglie Maria De Filippi, 61 anni, sposata nel 1995, stravolta dal dolore. Lei che in un'intervista del 2012 rilasciata ad Andrea Scarpa, attuale caporedattore Macro, cultura e Spettacoli del Messaggero e all'epoca caporedattore del settimanale Vanity Fair, rispose così a una domanda sull'inevitabile distacco dal marito, Maurizio Costanzo.



Pensa mai a quando suo marito, fra cent’anni, non ci sarà più?

«No. Perché per me sarà veramente un disastro, come quando è morto mio padre. Da questo punto di vista non sono molto cresciuta. Maurizio è più realista, spesso ne parla, e mi fa diventare matta. Non lo voglio sentire. Lui è un malinconico di natura, gli piace esserlo, e così si diverte a dire cose come “quando non ci sarò più”, oppure “tu sarai la persona che mi terrà la mano fino all’ultimo momento”. Sarà terribile. Non voglio pensarci».