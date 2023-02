Morto Costanzo, aveva fondato l'agenzia di comunicazione trevigiana Community insieme al Ceo Palomba: «Era un genio»

TREVISO - La morte di Maurizio Costanzo ha toccato anche Treviso dove il giornalista ha fondato l'agenzia di comunicazione Community nel 2001 assieme ad Auro Palomba, attuale ceo.

«Con la scomparsa di Maurizio Costanzo perdiamo uno dei protagonisti del giornalismo e di tutta la cultura italiana. Con Maurizio se ne va un intellettuale di altissimo livello, uno dei geni che hanno scritto la storia recente del nostro Paese. Maurizio era per me anche un amico, che ricordo con grande affetto e profonda stima: un uomo con un’intelligenza oltre la media, intuizione e capacità uniche. Con lui sono entrato nel mondo della comunicazione, insieme abbiamo fondato Community e grazie a questo ho potuto iniziare a scrivere la mia storia come imprenditore. Di Maurizio ricorderò sempre l’ironia e la sua capacità di vedere, davvero, le persone. Il mio pensiero va alla sua famiglia, alla quale mi stringo nel lutto di questo triste giorno».