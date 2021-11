Manuel Bortuzzo si alza in piedi e cammina, Lulù in lacrime al Gf Vip

Nuove emozioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha mosso qualche passo tra lo stupore dei suoi coinquilini. Sostenuto dal deambulatore, l’atleta si è mostrato alle telecamere un poco incerto, ma determinato nello svolgere gli esercizi fisici consigliatigli dal suo medico per familiarizzare con le protesi e rafforzare la muscolatura.

Non è la prima volta che Bortuzzo abbandona la carrozzina, ma la gioia e la meraviglia degli ospiti del GF nel vederlo in piedi è sempre grande. Tra i più felici, l’amico Aldo Montano, che gli è rimasto accanto per tutto il tempo e che per scherzare si è seduto al posto di Manuel sulla carrozzina. “Facciamo un po’ a cambio se volete” ha riso il nuotatore, che ha ricordato un divertente aneddoto del suo passato: “Sono andato a casa del mio medico che è il mio vicino di casa, io camminando e lui, che cammina, sulla sedia al posto mio. Quelli che ci hanno visto hanno visto me camminare e lui che camminava sulla sedia. Io ho i tutori, ma con i pantaloni diversi non si vede”.

Le lacrime di Lulù

Vedere Manuel Bortuzzo passeggiare per la casa non ha lasciato indifferente Lulù Selassié. La principessa, che gli ha aperto il suo cuore e che ora sta rispettando la distanza chiesta dall’atleta, è rimasta in giardino a guardarlo da lontano con occhi innamorati. La sua riservatezza non è però bastata a Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che hanno provato a distoglierla dal ragazzo e ad allontanarla. Un gesto che la Selassié ha trovato fuori luogo, dal momento che non stava facendo nulla di male.

Non sono giorni facili per Lulù che fatica a rispettare gli spazi dell’atleta e che è poi ricorsa a Jessica per un consiglio. Chiamata dalla stessa Ricciarelli per tentare di ammorbidire Lulù, la sorella le ha detto: “Dai a Manuel i suoi spazi e aspetta i suoi tempi. I tuoi sforzi saranno ripagati ed è un modo per migliorare questo tuo lato un po’ infantile”. “Mi viene da piangere. È bellissimo rivederlo così in piedi”, ha commentato Lulù, trattenendo a stento le lacrime.