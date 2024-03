I Maneskin si sciolgono? Dopo Damiano anche Victoria fa un tour da solista: l'annuncio su Instagram

I Maneskin si dividono? Dopo Damiano David, che a inizio febbraio si è esibito come solista durante il Gala di MusiCares Person of the Year, anche Victoria De Angelis spicca il volo da sola.

Lo scorso dicembre alcune dichiarazioni di Damiano avevano allarmato i fan: «Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista, magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli». In realtà non c'è alcuna rottura all'orizzonte per la band. Solo una pausa, per ricaricare le pile e cercare nuovi stimoli, dopo il grande successo raggiunto a livello internazionale grazie alla vittoria all'Eurovision Song Contest nel 2021.

I progetti di Damiano

E così Damiano ha approfittato della pausa con i Maneskin per esordire da solista con un album che vanta collaborazioni con artisti internazionali e si è presentato al Los Angeles Convention Center per omaggiare il 61enne Bon jon Bovi. Il 25enne frontman dei Maneskin è sempre più legato allo show biz statunitense. Non è un mistero ormai che da mesi sia sentimentalmente legato a Dove Cameron, 28enne attrice lanciata dalle serie di Disney Channel.

Il tour di Victoria

Anche Victoria De Angelis non è rimasta ferma. L'artista farà la dj in giro per i club più importanti del mondo: oltre 180 date, che ha annunciato ieri condividendo i suo nuovo tour. «Faresti meglio a non mancare al mio primo DJ TOUR in assoluto!!!! Non vedo l'ora di portare un po' di rumore e confusione in giro. Metti al sicuro le tue cose e preparati a rimbalzare verso il paradiso», ha scritto. Ovviamente nulla a che vedere con possibili voci di rottura con la band, il cui affiatamento resta più forte che mai. Tra i primi supporter di Victoria, infatti, ci sono proprio loro che hanno ricondiviso la notizia sui propri profili e tra i commenti non le hanno fatto mancare il loro supporto.