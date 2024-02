Milano Fashion Week, le pagelle: Melissa Satta rapper (8), Victoria De Angelis Duemila (6+), Jessica Biel versione ufficio (5)

La Milano Fashion Week entra nel vivo.

Diesel, Fendi, Roberto Cavalli e Alberta Ferretti: in passerella sfilano i look del prossimo autunno-inverno, nel front row invece ci sono le vip fasciate nei look dello stilista di turno. Da Jessica Biel ad Anna Dello Russo, da Melissa Satta a Rose Villain, ecco le nostre pagelle dei look, fashion week edition.

Melissa Satta versione rapper (8)

Non commenta in nessun modo l'annuncio dell'ex fidanzato, che ieri ha dato notizia della loro rottura. Invece si presenta alla sfilata Diesel in versione casual con pantaloni baggy, giacca abbinata e la chicca: boxer in vista tipo rapper anni Novanta. Il capello effetto bagnato glielo perdoniamo perché si sa, quando ti lasci non hai molta voglia di badare all'hairstyle.

Victoria De Angelis anni Duemila (6+)

Crop top e minigonna a vita bassa, vabbè che è Diesel ma potrebbe anche essere uscita da un qualsiasi negozio Onyx degli anni Duemila. Ombelico in vista, decolletés rosse, minimo sforzo: forse la notizia è che ha indossato pure il top (ma non ci abituiamo). Per fortuna c'è il soprabito - meraviglioso - a stemperare il tutto.

Jessica Biel in ufficio (6)

Maxicamicia di quelle da indossare quando ti senti un po' gonfia, pantaloni di pelle (o forse sono stivali), la Madonna rinascimentale che spicca ombreggiata sul look sembra un fantasma e il tutto risulta un po' smorto. Dai Jessica che è la fashion week, non il venerdì pomeriggio in ufficio.

Anna Dello Russo e Veronica Ferraro uguali (5)

Da Fendi notiamo qualche look ripetuto: Anna Dello Russo (icona di stile a cui comunque sempre ci inchiniamo) indossa lo stesso total look di Veronica Ferraro. Si vede che in fase di scelta era passata la fantasia un po' a tutte e nessuna aveva voglia di cimentarsi in abbinamenti chissà quanto studiati. Noia, direbbe Angelina.

Noemi odalisca (6)

Un po' bohémien come lo stile Ferretti vuole, un po' vacanze a Marrakech, Noemi sceglie un look - perlomeno - originale. Total white con top e pantaloni con inserti di pizzo. Quest'estate per l'aperitivo in spiaggia sarà perfetto. Per assistere a una sfilata autunno/inverno, un po' meno.