Damiano dei Maneskin all'Olimpico con la fidanzata Dove Cameron: anche lei indossa la maglia della Roma

«Ciao a tutti, forza Roma!». Damiano David, il leader dei Maneskin, annuncia con un video (ripostato dall'account ufficiale della Roma) la sua presenza ieri sera all'Olimpico per Roma-Sassuolo.

Giacca di pelle e maglietta della Roma d'ordinanza, Damiano però non è solo: con lui a tifare per la sua squadra del cuore c'è la nuova americanissima fidanzata, la cantante e attrice Dove Cameron. La nuova coppia è apparsa in tribuna affiatatissima. Ma non è stato solo Damiano a vestire i colori della Magica, anche l’artista statunitense ha sfoggiato la t.short giallorossa. Il sito Whoopsee.it su Tik Tok ha rilanciato le immagini dei due allo stadio.

Damiano ha indossato per l’occasione una maglia della collezione retrò che riprende quella storica della stagione 2001/2002, amata dai tifosi della Roma tanto per lo scudetto cucito sul petto quanto per l’insolito template pensato da Kappa per le gare di Champions League.