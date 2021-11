Maneskin, i Cugini di Campagna attaccano la band: «Basta copiare i nostri abiti»

Sul palco dell'Allegiant Stadium, davanti a un pubblico in delirio, i Maneskin si sono presentati con un look a stelle e strisce che riprende la bandiera americana. La band ha abituato i fan a look stravaganti, ma quello scelto per aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas avrebbe scatenato una polemica social. Secondo i Cugini di Campagna, il famoso gruppo degli anni '70, gli artisti avrebbero infatti copiato loro. Sulla loro pagina ufficiale Facebook hanno scritto: «I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti».

APPROFONDIMENTI LO SCATTO Maneskin, foto con Mick Jagger dopo il concerto a Las Vegas:... SPETTACOLI Las Vegas, i Maneskin incantano sul palco dei Rolling Stones IL FENOMENO Maneskin, da Sanremo al palco con Mick Jagger: l'anno d'oro... VIDEO I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas MODA Gucci sfila a Los Angeles, la Love Parade sulla Hollywood Boulevard IL CASO Maneskin, Drew Barrymore si emoziona incontrando la band al Tonight... IL CONCERTO I Maneskin sul palco dei Rolling Stones conquistano Las Vegas: Mick...

I Maneskin sul palco dei Rolling Stones conquistano Las Vegas: Mick Jagger li ringrazia (in italiano)

Maneskin, foto con Mick Jagger dopo il concerto a Las Vegas: «Il miglior ricordo di tutti i tempi»

Lo sfogo era accompagnato da una foto che metteva a confronto il look di Damiano David e quello di Nick Luciani. Proprio di recente la band, che ha sfornato successi come Anima mia, aveva eseguito una cover di Zitti e Buoni, la canzone che ha segnato la carriera dei Maneskin, perché dalla vittoria del Festival di Sanremo è cominciata la scalata anche internazionale. Il video girato da Tele Galileo è diventato virale in poco tempo. Quella dei Cugini di Campagna in poco tempo ha raccolto oltre 80mila visualizzazioni. I Cugini di Campagna hanno allora chiesto ai Maneskin di realizzare una cover di “Anima mia”: «Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra "zitti e buoni "», scrivono sempre sui social. Dopo questa strigliata saranno accontentati?