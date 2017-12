Irma, la sadica bella che aiutava Mengele: fu la donna più crudele del secolo

di Carlo Nordio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un breve documentario, tra i tanti proiettati in questi anni, rappresenta meglio di ogni altro le atrocità deii. Si vede un bulldozer che spala resti umani come se fossero carcasse di macello, e li spinge lentamente in una fossa comune. I soldati inglesi si proteggono il volto con mascherine, mentre gli ex aguzzini coprono quell'ammasso informe di terra e calcina. Fu una decisione dolorosa ma necessaria, per evitare pericolose epidemie. Mai, nemmeno nei più infernali quadri di Bosch, la morte era stata trattata in modo così grottesco e brutale. Lì, nel, dove l'orrore era diventato quotidianità, il ruolo del demonio era ricoperto da un volto quasi angelico, incorniciato da una massa di capelli dorati: quello di, una ragazza di, cheEra nata il 7 ottobre 1923 a Wrechen, nel nord della Germania. Suo padre era un energumeno violento e un marito infedele; la madre, esaurita dai numerosi figli e dagli ancor più numerosi tradimenti, si suicidò bevendo acido quando la ragazza aveva 12 anni. Insofferente alla disciplina e alla scuola, e maltrattata in famiglia, Irma scappò di casa tre anni dopo, e si rifugiò nel corpo sanitario delle SS, che la destinarono a un sanatorio. Non sappiamo se lì abbia maturato quegli istinti sadici che ne avrebbero fatto. Comunque, quando finì il tirocinio, iniziò una carriera di infamie.